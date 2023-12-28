今年降5%交通死亡恐跳票 王國材：我跟交通部都該檢討

我國去年逾3千人死於交通事故，交通部今年以來祭出多項改善措施，誓言今年死亡數下降5%。交通部今公布10月單月道路交通事故3萬2395件，雖然首度較去年同期減少，但死傷數均為增加。交通部長王國材坦言，今年可能無法達到下降5%目標，包括他個人還有交通部都應該來檢討。

王國材今出席道安記者會表示，今年7、8、9月死亡數雖然都有減少，但10月仍然增加，感覺非常失望，機車、高齡者死亡增加很多，要跟地方政府檢討原因，另有增加36人是重車，如砂石車跟遊覽車等事故，都比過去多很多，已針對駕駛勞檢、教育訓練、GPS提出一系列方案。

針對去年承諾年降5%死亡目標，王國材坦言，今年可能無法達到5%目標，包括他個人還有交通部都應該檢討，下半年雖然有一系列績效改善，但10月又增加。目前來看11月的數字不錯，也跟各縣市政府在拚12月數據，但預估還是很難達到目標，會再努力。

另外，王國材也說，總統12月15日頒布道路安全基本法，明年元旦實施，12月25日是最後一次交通部主持道安委員會，從1970年開始，總計舉辦53年8個月，明年起就改由行政院長主持、專家學者及縣市政府代表共同參與，交通部已經擬好國家道路交通安全綱要計畫，準備在明年1月道安會報報告。

他也說，雖然道安會報移到行政院舉辦，不代表交通部工作不重要，各項道安工作仍持續進行，交通部只是變成幕僚單位，還是會報告該做的事，也會監督各部會跟縣市工作。

交通部今公布，10月單月道路交通事故3萬2395件，首度較去年同期減少，但造成291人死亡，比去年同期增加23人、4萬3624人受傷，也比去年同期增加297人，其中機車、高齡者、行人及大型車死亡均為增加。

另外，以1至10月累計來看，道路交通事故33萬2491件，比去年同期增加2萬8223件，造成44萬4861人受傷，比去年同期增加4萬638人、2514人死亡，比去年同期減少20人。

就縣市來看，10月整體道路交通事故死亡人數增加較多前五名為屏東增12人，台中增11人，台南增10人，桃園增9人，宜蘭增5人；1至10月累計整體道路交通事故死亡人數增加較多前5名為南投增30人，台東增17人，台中增15人，屏東增14人，雲林增13人。

針對先前承諾明年底前完成全台600處易肇事路口改善，交通部也說，內政部國土管理署及交通部公路局已收申請案件1010處，經審議後，符合交通部盤點易肇事路口者初步共有799處，總經費12億9807萬元，明年度內完成改善得由「永續提升人行安全計畫」補助全額經費。