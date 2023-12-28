歡慶建園將滿110周年 北市動物園元旦提早1小時開園

台北市動物園為慶祝新年到來，動物園元旦當天將首次提早1小時、上午8點開園，現場將發放1100張商品兌換券或折價券給民眾，讓民眾提早進入園內共進早餐，此外，園方配合建園110周年，更在園內設計110個「園蛋」，民眾只要集齊5種顏色、11種動物彩蛋打卡，便可獲得精美小禮。

園長諶亦聰表示，今年跨年3天假期，為慶祝2024年將跨入建園110周年，共設計110個「園蛋」藏在動物的活動場前，只要到園區找到5個顏色、11種動物彩蛋卡片照，上傳在自己的臉書或IG標註「動物園110生日快樂」或「2024年動物節日」在遊客服務中心出示手機畫面，即可兌換小禮物ㄧ份。