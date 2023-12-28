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新冠變異株JN.1來襲 台大醫示警：感染者的「無敵星星」將失效

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新冠JN.1來襲 台大醫示警：感染者的無敵星星將失效

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台大小兒感染科教授黃立民表示，流行病毒株轉換，會讓原先自然感染者的「無敵星星」保護力消失，但仍可以減少重症機率。本報資料照片
台大小兒感染科教授黃立民表示，流行病毒株轉換，會讓原先自然感染者的「無敵星星」保護力消失，但仍可以減少重症機率。本報資料照片

第五波新冠疫情預計在明年1月中下旬來襲，疾管署估計每日約會有1萬8至2萬人感染，並且變異株JN.1在本土檢出占比逐漸增加，預計屆時也會成為主流病毒株。台大兒童醫院兒童感染科醫師黃立民表示，病毒株轉換會讓原先自然感染者的「無敵星星」保護力消失，但仍可以減少重症機率。

JN.1是新冠變異株BA.2.86的子代，世界衛生組織WHO上月底針對BA.2.86和相關子代的風險評估結果為「低風險」，因免疫逃脫可能造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升。

近四周變異株監測結果，本土檢出病毒株以EG.5 （73%）為多，其次為JN.1 （9%）及XBB.1.9.1 （6%）等；境外檢出病毒株以EG.5 （44%）為多，其次為JN.1 （39%）及BA.2.86 （6%）等。疾管署發言人羅一鈞指出，近4周的JN.1占比逐漸提升，從上一周公布的6%，提升至9％，預估在明年1月中旬將成主流病毒株。

黃立民說，原先EG.5或是其他變異株的感染，若是遇上JN.1仍有可能會感染、出現相關症狀，但是仍可以降低重症發生機率，也就是原本自然感染者在3個月內不容易再次感染的「無敵星星」可能失效。

黃立民建議民眾，若是感染新冠仍建議再3個月後再施打XBB新冠疫苗，依照目前狀況來看XBB疫苗對於JN.1仍有保護力。假設民眾11月感染新冠，建議2月後再接種疫苗。

針對目前JN.1檢出提升，黃立民示警，現在疫苗採檢並非有系統的的檢驗，會有選擇性的問題，JN.1占比可能比想像多，並且因為有免疫逃脫特性增加速度快，預期3周後就會增加不少檢出占比。

新冠疫苗 黃立民 BA.2

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