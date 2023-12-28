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高雄輕軌美食地圖攻略曝光 教老饕一路吃不停

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
建興市場內的「陳家油飯」，販售油飯、肉羹及雞腿等美食，搭輕軌到樹德家商站並步行約8分鐘，就可以吃到傳統人氣美食。記者蔡世偉／翻攝
建興市場內的「陳家油飯」，販售油飯、肉羹及雞腿等美食，搭輕軌到樹德家商站並步行約8分鐘，就可以吃到傳統人氣美食。記者蔡世偉／翻攝

高雄輕軌歷經10年的努力，在交通部履勘後，將在明年元旦正式通車成圓，新開通東環段（C25至C31）新增7個新車站，不僅提供市民與遊客更便利的交通工具選擇，更將帶動車站附近人潮成長。高雄市政府經發局特別精選4個輕軌新站沿線市場美食地圖攻略，呼籲大家多利用輕軌來市集享受最有特色的在地美食。

鄰近新上國小的龍華公有市場今年榮獲市府「金市獎」及經濟部優良市集「五星」評鑑，是市場美食攤商的一級戰區。龍華市場自治會長李國祥表示，市場多以熟食為主，從傳統小吃、熱炒到異國料理，應有盡有。如文青風格的傳統麵食王煮麵、新鮮食材的輕食沙拉喆寶粥品、菜色澎湃的1658廣東燒臘及香噴噴多汁的市場炸雞等名攤，獲得經濟部樂活名攤四星的尚豪壽司更是不少日本、香港及美國等外國旅客最愛。

其他還有在地人稱「鼎山灣仔內市場」的三民第二公有市場，距離鼎山街站步行約10分鐘，提供周邊居民需要的生鮮雜貨、還有許多無名小吃如鹹水雞、水果攤等，主打香腸、肉鬆、烤雞、烤鴨等商品出名的永香津食品鋪就在此經營。

距離高雄高工站步行10分鐘的建興早市，肉圓與香菇肉羹更是遠近馳名，隔一站到了距離樹德家商站步行約8分鐘的建興民有市場，各式平常生鮮百貨齊聚的「陳家油飯」，販售油飯、肉羹及雞腿等傳統人氣美食，讓民眾未來不需要風吹日曬騎機車，或是為了找停車位而煩惱，坐著輕軌就能到處吃美食。

距離鼎山街站步行8分鐘，三民第二公有市場內的永香津食品鋪，主打香腸、肉鬆及烤鴨等商品。記者蔡世偉／翻攝
距離鼎山街站步行8分鐘，三民第二公有市場內的永香津食品鋪，主打香腸、肉鬆及烤鴨等商品。記者蔡世偉／翻攝
龍華公有市場內的「迪記豬舌飯」，以充滿台灣味的豬舌及內臟，結合法式手法創作料理，距離新上國小站步行只要9分鐘。記者蔡世偉／翻攝
龍華公有市場內的「迪記豬舌飯」，以充滿台灣味的豬舌及內臟，結合法式手法創作料理，距離新上國小站步行只要9分鐘。記者蔡世偉／翻攝
高雄輕軌在明年元旦正式通車成圓，輕軌東環段（C25至C31）新增7個車站，經發局精心嚴選輕軌新站沿線推薦市場 。記者蔡世偉／翻攝
高雄輕軌在明年元旦正式通車成圓，輕軌東環段（C25至C31）新增7個車站，經發局精心嚴選輕軌新站沿線推薦市場 。記者蔡世偉／翻攝

美食 高雄輕軌 小吃

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