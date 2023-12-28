影／任治平以父為名捐贈 輔大任顯群醫學教育講堂揭牌

輔仁大學附設醫院今天舉辦「任顯群醫學教育講堂」揭牌祈福典禮，該講堂以輔大校友任治平女士之父，故任顯群先生之名來命名，捐款支持輔大醫院籌建工程，同時為感念任顯群對台灣經濟財政的貢獻，藉此優質的學習環境，期望輔大及輔醫能培養更多具專業的醫學人才，意義深遠。

過程中首先由洪萬六神父帶領祈福禮儀式，監察院前院長錢復、輔仁大學校長江漢聲、輔大醫院院長黃瑞仁、校友及任氏親友們一同與會，共襄盛舉。

任治平提到他的父親表示，父親告訴她，「做人要有自己的原則，不要在乎得失」。在他的字典裡面，對他來說是沒有困難，永遠都是可以克服的。針對「任顯群醫學教育講堂」的成立，任治平希望本著回饋社會的初衷培育更多人才，該講堂配有明亮的燈光、舒適的座椅及優質的音控設備，整體配置規畫得宜，可作為員工訓練活動之用。

監察院前院長錢復致詞表示，任顯群在當杭州市市長時只有37歲，台灣今天經濟能夠安定，任顯群先生的貢獻非常之大，沒有任顯群，實在難以想像今天台灣到底會是什麼樣子。錢復提到，任顯群在擔任財政廳長兼台灣銀行董事長的時候，毅然決然發行愛國獎券，當時所有的官員都勸他不要發行，但他相信老百姓是愛國的，一定會去買。結果最後愛國獎券幫國家增加非常多的收入。

輔仁大學校長江漢聲提到，對於校友秉持感恩與回饋社會的心支持母校建設，不僅是建立畢業校友與在校師生的紐帶，也可協助校務發展及社會資源的相互整合，其表現是學弟妹們奮發學習的榜樣。