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穿戴裝置免侵入測血糖 國家新創獎長庚奪30獎項

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
第20屆國家新創獎長庚醫療體系獲得30個獎項，林口長庚院長陳建宗（前排右四）等人領獎合影。圖／長庚醫院提供
第20屆國家新創獎長庚醫療體系獲得30個獎項，林口長庚院長陳建宗（前排右四）等人領獎合影。圖／長庚醫院提供

國家新創獎昨為頒獎典禮，長庚體系拿下30個獎項，研發產品多元，包含穿戴型非侵入式血糖偵測、免疫精準代謝體影像系統、冠狀動脈阻塞智慧偵測等，將新科技與醫療做結合；長庚決策委員會主委程文俊表示，利用人工智慧的強化，來協助判定醫療診斷能力，兼具臨床實用與商化價值，並且透過新創醫療技術提供更精確的影像，監測癌症病人的治療反應，有助於提高臨床工作效率等

長庚醫療體系的林口長庚、高雄長庚、基隆長庚、嘉義長庚、台北長庚及委託經營的土城醫院，總計獲得30個獎項，分別為「學研新創獎」5件、「臨床新創獎」10件、「新創精進獎」15件。

獲獎內容包含生技製藥與精準醫療、創新醫材與診斷技術、智慧醫療與健康科技、生醫產品研發、新創醫療技術、創新醫護服務等領域。獲獎院區則有林口長庚21件、高雄長庚3件、基隆長庚2件、委託經營的土城醫院2件、嘉義長庚1件、台北長庚1件。

獲獎作品如「穿戴型非侵入式血糖偵測」，可解決侵入式血糖檢測造成的不便；「免疫精準代謝體影像系統」，能提供更精確的影像，對監測癌症病人的治療反應有潛在優勢；「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」，利用AI人工智慧分析提升心電圖之診斷能力，可有效偵測冠狀動脈阻塞。

「二十二碳六烯酸奈米纖維複合物於神經修復之生醫運用」，開發細胞仿生支架作為脊髓損傷患者使用；「複合式氣道減重手術治療病態性肥胖合併睡眠呼吸中止症」，後續研究發現亦能顯著降低高血糖、高血壓、高血脂及高膽固醇；「以深度學習法偵測脛骨平台骨折」，成功提升脛骨平台骨折的X光診斷準確率至94%，並能有效輔助骨科及急診醫師臨床診斷等。

程文俊表示，長庚醫療體系在王瑞慧董事長的領導和支持下，每年投入數十億元經費在醫療研究與創新發展，並且鼓勵提升研究發展風氣。今年再度榮獲國家新創獎30個獎項，是體系醫師、醫事及研究團隊人員共同努力的成果，在同仁共享榮耀的同時，也期勉大家突破巢臼，繼續創新研發，追求卓越。

長庚 醫師 基隆

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