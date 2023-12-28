女打流感疫苗後視神經炎獲救濟 前例相隔11年

衛福部VICP審議小組公布最新結果，1名30多歲女子罕見在接種流感疫苗後被診斷出視神經炎症狀，獲4萬元救濟金。疾管署副署長羅一鈞今天說，發生率僅1億分之3，適當治療預後佳。

衛福部疾病管制署副署長羅一鈞今天告訴中央社記者，這名女子是在2021年接種流感疫苗，並非本季，而上一例流感疫苗接種後視神經炎核定救濟案是2012年。

羅一鈞指出，文獻上估計流感疫苗接種後發生視神經炎機率是1億分之3，非常罕見，而且個案經過分析後都無法證實或排除與接種疫苗有關；視神經炎發生通常以全身性類固醇及時治療後，視力恢復預後佳。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）12月7日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議134案，僅7案核予救濟，包括COVID-19疫苗5案、流感疫苗1案、卡介苗1案，分別獲新台幣5000到6萬元不等救濟金。

其中，台中市1名30多歲廖姓女子在接種季節性流感疫苗後，因右臉抽動與視力模糊等症狀而就醫，影像學檢查結果顯示疑似視神經炎，依相關規定，核予救濟金4萬元。

此外，近期也公布11月23日的VICP會議記錄，共審議136案，僅11案核予救濟，包括莫德納疫苗2案、AZ疫苗3案、BNT疫苗6案，各獲新台幣5000到17萬元不等救濟金。

獲得最高救濟金額17萬元者，是台北市1名40多歲游姓男子，個案接種AZ疫苗後，因臉麻與視力模糊等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示神經病變，經診斷為疑似中樞神經系統脫髓鞘疾病，依相關規定核予救濟。

還有1名40多歲宜蘭縣魏姓女子則是在接種莫德納疫苗後，引發米勒費雪症候群。個案接種疫苗後因視力模糊、複視與走路不平衡等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示神經病變，經查個案症狀發生前曾出現上呼吸道、喉嚨痛等感染症狀，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，核予救濟金12萬元。

羅一鈞說明，米勒費雪症候群是自體免疫系統攻擊自身神經系統，成因包括病毒感染及接種疫苗後，免疫系統誤認神經系統抗原而破壞導致。