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環團批中火世界第一髒燃煤電廠 籲再生能源取代

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，世界第一髒燃煤電廠，呼籲台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。記者許正宏／攝影
台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，世界第一髒燃煤電廠，呼籲台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。記者許正宏／攝影

台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦「中火重返全球電廠碳排王暗黑寶座 也是重返民進黨執政製造的世界第一髒燃煤電廠?」記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，唯一最老舊、卻延宕不除役的亞臨界燃煤機組，而其它九大皆為發電效率較高的超超臨界煤電，台中市前市長林佳龍曾促成中火減煤，然而台電董座曾文生掌舵後，中火重返全球電廠碳排王暗黑寶座，也是重返民進黨執政製造（Made in DPP）的世界第一髒燃煤電廠，呼籲國家政策不能違背健康原則，台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，經濟部應該更積極「汰煤」，面對明年即將除役的協和電廠3、4號燃油機組，也應以「節能」及「地熱、屋頂型光電」等再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。

台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，世界第一髒燃煤電廠，呼籲台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。記者許正宏／攝影
台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，世界第一髒燃煤電廠，呼籲台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。記者許正宏／攝影

中火 再生能源 火力發電廠

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