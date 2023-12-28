環團批中火世界第一髒燃煤電廠 籲再生能源取代

台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦「中火重返全球電廠碳排王暗黑寶座 也是重返民進黨執政製造的世界第一髒燃煤電廠?」記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，唯一最老舊、卻延宕不除役的亞臨界燃煤機組，而其它九大皆為發電效率較高的超超臨界煤電，台中市前市長林佳龍曾促成中火減煤，然而台電董座曾文生掌舵後，中火重返全球電廠碳排王暗黑寶座，也是重返民進黨執政製造（Made in DPP）的世界第一髒燃煤電廠，呼籲國家政策不能違背健康原則，台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，經濟部應該更積極「汰煤」，面對明年即將除役的協和電廠3、4號燃油機組，也應以「節能」及「地熱、屋頂型光電」等再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。 台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦記者會，指出置容量全球第四大的台中火力發電廠，竟是現今全世界十大燃煤電廠當中，世界第一髒燃煤電廠，呼籲台中火力發電廠應陸續除役，以再生能源取代，早日淘汰化石燃料，落實健康原則。記者許正宏／攝影