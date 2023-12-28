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乳癌精準醫療 台灣第一三共獲「國家新創獎」肯定

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台灣第一三共以HER2標靶性抗體藥物複合體（ADC）治療藥物，獲「國家新創獎-國際新創」獎項，總經理Hayashi Michio領獎。 圖／台灣第一三共提供
台灣第一三共以HER2標靶性抗體藥物複合體（ADC）治療藥物，獲「國家新創獎-國際新創」獎項，總經理Hayashi Michio領獎。 圖／台灣第一三共提供

第20屆「國家新創獎」頒獎典禮於12月27日舉行，台灣第一三共以HER2標靶性抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate，ADC）治療藥物，今年獲年度「國家新創獎─國際新創」獎項。

「國家新創獎」獲獎項目由財團法人生技醫療科技政策研究中心，召集全台90位醫界權威、科研領袖、政府首長、產業科技與投資評估專家共同遴選推薦，「國際新創」獎項主要表揚「具國際領先技術且在台灣深耕」的國際企業。

第一三共研發新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物，評委認為，該藥物重新定義HER2弱陽性的乳癌分型，已取得治療適應症用於具HER2弱陽性的轉移性乳癌患者治療。

第一三共致力研發HER2陽性乳癌、HER2突變非小細胞肺癌、HER2陽性胃癌固態腫瘤治療，已有5項臨床研究成果發表於「新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine, NEJM）」。

台灣第一三共董事總經理林美智雄（Hayashi Michio）表示，感謝權威學者專家對於HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物的肯定，「病人優先」及「熱情創新」是集團責任與使命。

第一三共集團於2022年在全球投入超過新台幣750億元研發經費，超過四分之一營收用於創新藥物研發。台灣第一三共公司長期持續耕耘高血壓、高血脂、抗凝血、抗感染、癌症等治療領域。

除致力於腫瘤領域的創新藥物研究，第一三共積極參與社會公益，今年與癌症希望基金會舉辦捐髮活動，2015年起每年舉辦「愛分享，心關懷」活動，與地方政府、公民營養護機構合作，推廣銀髮族健康照護教育，捐贈物資協助弱勢長者，員工實際參與訪視、陪伴偏鄉獨居長者等。

乳癌 腫瘤 癌症

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