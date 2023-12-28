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男子為保骨本猛吞保健品 導致維他命D中毒

中央社／ 台中28日電

張姓男子患有酒精性肝硬化，因骨質疏鬆、股骨頭壞死，置換雙側人工髖關節，他聽信補充維他命D可保骨本，每天吞2、3顆，卻出現高血鈣症，腎功能僅剩下30分。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，肝膽腸胃科主治醫師陳政國表示，張男從事粗重工作，下班後都會邀同好喝兩杯，長期累積下來，出現酒精性肝硬化症狀，因此造成骨質疏鬆、股骨頭缺血性壞死，無法久站一走路就疼痛，經置換人工髖關節後病情才稍稍好轉。

張男聽信友人「多補充維他命D可保骨本，還能預防骨質疏鬆」，他購買維他命保健品，本建議劑量為每天1錠，他卻每天服用2至3錠。2個多月後出現便秘、嗜睡、頻尿及口渴等症狀，日前更是被家人發現意識不清躺在客廳，趕緊送醫。

陳政國指出，抽血檢查後，發現血液中鈣離子高達14.5 mg/dl、副甲狀腺素則為3.3 pg/ml，腎功能分數從80多分直接退化到20多分，詢問發現是因活性維生素D3服用過量，緊急停用並補充大量水分，才恢復意識。

亞大醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任指出，維生素D3分為「活性」與「非活性」，以工廠比喻，非活性維生素D3（或稱營養維生素D3）猶如原料，服用後經過工廠加工（即肝臟及腎臟代謝），變成活性維生素D3，可作用於骨骼、腸胃道及腎臟，幫助骨骼的成骨作用，與提升血中鈣濃度。

林軒任表示，民眾應補充的是「非活性」維生素D3，此概念猶如原料進貨量大，工廠會自動調節產品數量，使活性維生素D3不會無止盡上升，較不會造成鈣磷失衡，服用過多時對人體較無傷害，

陳政國、林軒任提醒，民眾可透過日曬、飲食等方式攝取適量的非活性維生素D3，萬一出現高血鈣的症狀，務必儘速就醫揪出潛在病因，才能徹底根治及預防高血鈣。

骨質疏鬆 維他命 醫師

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