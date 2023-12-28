引領醫藥領域變革 台灣諾華再獲「國家新創獎」肯定

深耕台灣30餘年的台灣諾華於12月27日榮獲「國家新創獎」，由國科會副主委陳儀莊手中接獲「國家新創獎」中的「國際新創獎」，這是該企業連續第二年以創新治療藥物蟬聯該獎項，足見其在藥物研發及創新上積極與努力。

國家新創獎推動20年，從最初引導「生醫企業」投入前瞻創新研發、到鼓勵「國際企業」在台臨床試驗合作，再引進創投與天使資金幫助「學研與臨床」創新創業。

評審團總召集人楊泮池表示，新創獎近年推動「國際醫療創新Demo Day」，鏈結國際大廠與全球創投，包括諾華(Novartis)等共同參與，幫助新創成功，打進國際產業鏈。

主辦單位國家生技醫療產業策進會 (生策會) 統計，今年共有310個組別參賽「國家新創獎」，歷經90位評審、歷時三個月的審查後選出其中最優秀的團隊授獎。

在「國家新創獎」中「國際新創獎」部分，評選標準為經評審團評定在四大面向「創新特色」、「創新價值」、「經營管理」、「合作鏈結」四大面向具有指標和領先之水準，且需經書面及口頭報告等兩階段生技界專家嚴格評選。

生技製藥與精準醫療類評審團召集人查岱龍表示，國內藥廠的突破性新藥技術平台展現出研發產製的成熟度與領先優勢，包括異體幹細胞製劑、醣蛋白疫苗技術、以及地區性傳染病疫苗開發，將啟動後續各階段的國際臨床試驗；此外，國際藥廠CAR-T細胞治療藥物、mRNA疫苗與免疫製劑也鏈結台灣臨床機構，持續拓展新適應症研究、post marketing study以及技術平台的專案合作。

此次獲國家新創獎評審團肯定之CAR-T療法為2017年獲美國食品藥物管理局FDA核可，是世界上首個商品化的CAR-T藥物。在原料階段使用冷凍細胞保存進廠，使臨床醫師在實務操作上更有彈性，可以更早為患者制定良好的治療策略。

台灣諾華企業溝通與病患關係部長鄭欣怡表示，CAR-T為活細胞藥品，為高度個人化製作與療程，每個步驟都是治療品質的關鍵，因此只能在經過認證的醫院與受過特別訓練的醫事人員進行，諾華在引進過程中與多家醫學中心跨部門團隊建立密切合作的夥伴關係，透過不同層面的努力，讓藥品及細胞基因治療製劑落地台灣。

台灣諾華積極導入臨床試驗、引進醫院品質管理計畫、醫療照護團隊教育訓練，透過完備的全球化、客製化冷鏈物流線上系統、使此創新治療能在台灣落地執行，並使台灣在細胞基因治療上得以不斷精進，繼續與國際細胞治療產業接軌。

連續兩年獲「國家新創獎」的諾華全球總部在瑞士，為全球最大的跨國藥廠集團之一，歷史可追溯至250年前，在創新產品的研發擁有豐富經驗，從生產合成織物染料跨足化學品，最終研發藥品。

諾華成立宗旨為「重新創想醫藥未來」，以改善和延長人類的生命，其願景是成為引領醫藥領域變革值得信賴的領導者。同時諾華致力提供創新價值的藥物，並透過技術領先的研發和全新的方法來減輕社會最大的疾病負擔。

諾華轉型為一專注於研發創新藥品之製藥公司，2022年全球投入研發經費為100億美金，致力於提升病患的治療成果，四大核心疾病領域包括癌症、心血管疾病、免疫和神經醫學疾病，並且跨足最創新的細胞和基因療法。