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影／南投杉林溪迎來鴛鴦嬌客 首次記錄繁殖交配畫面

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供

南投縣杉林溪森林生態渡假園區再度迎來「嬌客」鴛鴦，去年11月首見鴛鴦現蹤後，今年冬季候鳥再度出現，今年5月底，更首次記錄到鴛鴦繁殖交配的畫面，目前園方統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多，象徵著杉林溪的生態是適合鴛鴦繁殖的環境。

杉林溪森林生態渡假園區指出，去年11月秋高氣爽的時節，杉林溪首次來了一群美麗的鴛鴦，園區志工走訪杉林溪石井磯步道，發現的一群鳥兒正在水中嬉戲，雄鴛鴦會游到雌鴛鴦身後並跳到背上，雌鴛鴦只將頭露出水面，雄鴛鴦則銜著雌鴛鴦枕部的羽毛，保持身體平衡，在短暫的交配後，會在水中拍動翅膀洗澡並整理羽毛。

今年5月底，志工再度發現在杉林溪的溪流中，出現了一隻母鴛鴦，身旁帶著多達6隻小鴛鴦一同覓食的可愛畫面，成為杉林溪開園40年以來，首次記錄到入園鴛鴦成功繁殖的景象，近日更在杉林溪大飯店前的溪流，居然發現鴛鴦群聚嬉戲，最多發現紀錄多達11隻，遊客入園後，可在隨時關注留意園區溪流，幸運的話即可一窺鴛鴦的神秘面紗。

園長江華章說，鴛鴦在台灣野生繁衍的族群並不多，冬季偶有遷徙的族群來到台灣，但也並不常見，雌雄鴛鴦羽色平時相近，公鴛鴦在繁殖期時羽毛會變得異常鮮豔，以吸引母鴛鴦交配繁殖，雌雄鴛鴦除一起覓食、嬉水外，還會不時上演求偶戲碼，去年前來杉林溪避冬的鴛鴦只有5隻，如今最多觀測到11隻，加上鴛鴦生性隱密，所以有沒有可能長期定居於杉林溪，有待後續長期觀察。

南投縣杉林溪森林園區今年首次記錄到鴛鴦繁殖交配的畫面，目前園方統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區今年首次記錄到鴛鴦繁殖交配的畫面，目前園方統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供
南投縣杉林溪森林園區目前統計鴛鴦數目多達11隻，是去年的2倍之多。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供

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