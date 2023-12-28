聽新聞
test
0:00 / 0:00
元旦連假天氣車況預測出爐 國5恐從前一日上午湧車潮
周六起就是三天元旦連續假期，高速公路局今天表示，此次連假為非民俗性3天假期，以旅遊旅次為主，國道尖峰時段車流較集中，其中國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日上午9點起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜12點。
根據中央氣象署預報顯示，元旦連假首日東半部、第2日基隆北海岸與東半部地區，以及收假日北部與東半部地區有局部短暫雨。另依觀光署公布資料，元旦連假首日及第2日，宜花東地區平均訂房率已近8成，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，呼籲用路人多搭乘公共運輸前往東部。
高公局表示，根據歷次元旦連假交通特性分析，預測元旦連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，其中國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日上午9點起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜12點，另連假首日清晨5點至下午4點均可能出現車多現象，建議往宜蘭於上午8點過後再出發，避開往花東車潮。
另外，高公局指出，為分散連假期間尖峰時段車流，元旦連假期間國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日凌晨0點至清晨5點暫停收費等措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言