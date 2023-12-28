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元旦連假天氣車況預測出爐 國5恐從前一日上午湧車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
元旦連續假期前1日北區國道路況預測。圖／高公局提供
元旦連續假期前1日北區國道路況預測。圖／高公局提供

周六起就是三天元旦連續假期，高速公路局今天表示，此次連假為非民俗性3天假期，以旅遊旅次為主，國道尖峰時段車流較集中，其中國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日上午9點起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜12點。

根據中央氣象署預報顯示，元旦連假首日東半部、第2日基隆北海岸與東半部地區，以及收假日北部與東半部地區有局部短暫雨。另依觀光署公布資料，元旦連假首日及第2日，宜花東地區平均訂房率已近8成，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，呼籲用路人多搭乘公共運輸前往東部。

高公局表示，根據歷次元旦連假交通特性分析，預測元旦連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，其中國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日上午9點起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜12點，另連假首日清晨5點至下午4點均可能出現車多現象，建議往宜蘭於上午8點過後再出發，避開往花東車潮。

另外，高公局指出，為分散連假期間尖峰時段車流，元旦連假期間國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日凌晨0點至清晨5點暫停收費等措施。

元旦連假國道收費措施懶人包。圖／高公局提供
元旦連假國道收費措施懶人包。圖／高公局提供

元旦連假 國道 車潮

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