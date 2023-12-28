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東北季風3波！ 跨年大台北降雨 迎風面可能無緣元旦曙光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
跨年至元旦，溫度明顯下降，大台北亦有零星雨。至於元旦曙光，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，因雲量偏多，可能得碰運氣在雲縫間追看。示意圖。圖／本報資料照片
跨年至元旦，溫度明顯下降，大台北亦有零星雨。至於元旦曙光，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，因雲量偏多，可能得碰運氣在雲縫間追看。示意圖。圖／本報資料照片

東北季風一波波，分別在今天、周日跨年及下周三，三波接力報到。中央氣象署今天指出，影響期間冷暖空氣變化，適時調整穿著，並攜帶雨具。此外，跨年至元旦，溫度明顯下降，大台北亦有零星雨。至於元旦曙光，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，因雲量偏多，可能得碰運氣在雲縫間追看。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，受到東北季風影響，加上南方雲系移入，今天白天全台降雨明顯，其中中南部山區累積雨量多；今晚起，南方雲系減少，到明天雨區縮減至迎風面的北部、東半部地區。整體而言，到明晚甚或後天，整體降雨才會減緩。

另外，他提醒，明、後天清晨，中南部地區或馬祖，可能出現局部霧影響能見度。

劉沛滕說，周六東北季風減弱，天氣轉為穩定，僅剩迎風面的東半部、北部有零星降雨。不過，緊接到周日跨年起，又有另波東北季風影響，溫度明顯下降，迎風面地區也有降雨，跨年日大台北零星雨，提醒攜帶雨具。

下周二東北季風減弱，天氣穩定，剩東半部零星降雨；不過，周三又有另波東北季風，迎風面的北部、東半部有降雨。劉沛滕也提醒，東北季風增強期間，沿海地區留意8至9強陣風。

溫度方面，劉沛滕說，今天各地降雨，高溫均不高，明轉乾冷，整體約20度左右，中南部白天溫度則相較略高。周六東北季風減弱，各地白天高溫回升。元旦北部低溫15度，提醒民眾跨年要注意溫度變化。周二溫度回升，但幅度也不多。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 跨年 元旦

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