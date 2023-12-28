總統大選高鐵再加開班次30日開賣 3時段自由座擴大量能

2024總統及立委選舉倒數登場，台灣高鐵今天表示，加強服務疏運期間1月12日至15日旅客返鄉投票及出遊需求，再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，總計4天提供719班次，加開班次12月30日凌晨零時起開放購票。

此外，選舉疏運期間，特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日下午3至晚上10時、1月13日投票當日上午7至中午12時的南下，以及1月14日收假日下午1時至晚上9時的北上，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵提醒，自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車，各站也將加派人力，協助旅客順利乘車。

台灣高鐵表示，選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班），總計4天提供719班次列車。