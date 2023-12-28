快訊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

私刑正義？國三生遭割喉亡 女學生被肉搜怒嗆：我又沒錯是在「擊敗」什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統大選高鐵再加開班次30日開賣 3時段自由座擴大量能

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵示意圖。記者周彥妤/攝影
台灣高鐵示意圖。記者周彥妤/攝影

2024總統及立委選舉倒數登場，台灣高鐵今天表示，加強服務疏運期間1月12日至15日旅客返鄉投票及出遊需求，再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，總計4天提供719班次，加開班次12月30日凌晨零時起開放購票。

此外，選舉疏運期間，特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日下午3至晚上10時、1月13日投票當日上午7至中午12時的南下，以及1月14日收假日下午1時至晚上9時的北上，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵提醒，自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車，各站也將加派人力，協助旅客順利乘車。

台灣高鐵表示，選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班），總計4天提供719班次列車。

台灣高鐵建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告「疏運期銷售資訊」，提早規畫行程，避開熱銷車次集中時段，於到站前先完成購、取票，確保行程順暢。

2024總統及立委選舉，高鐵再加開4班次。圖 / 台灣高鐵提供
2024總統及立委選舉，高鐵再加開4班次。圖 / 台灣高鐵提供

高鐵 自由座

延伸閱讀

總統大選公視開票採雙重來源 確保真實可供查證

2024總統大選倒數17天 最高檢廉政署呼籲國人反介選與反賄選

高鐵「高速傳愛」啟動助學 響應募款可獲造型毛巾袋組

成自宜、龍龍、汕汕… 大批高鐵密集開通

相關新聞

總統大選高鐵再加開班次30日開賣 3時段自由座擴大量能

2024總統及立委選舉倒數登場，台灣高鐵今天表示，加強服務疏運期間1月12日至15日旅客返鄉投票及出遊需求，再加開4班次...

今有雨稍轉涼 吳德榮：跨年元旦晴朗、入夜探11度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南方雲系通過，伴隨降水回波...

冏！小黃司機頻放屁臭薰乘客 原來是肚子裡藏了顆大肉瘤

41歲計程車司機趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便秘困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客...

今冬雨持續各地濕涼 周日跨年迎元旦曙光天氣仍有變數

今天各地局部短暫降雨，清晨沒有明顯的冷空氣影響，氣溫相比昨天略微回升的趨勢，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，但各地天氣...

注意！跨年14小時這區暫停外送 foodpanda連4天祭7.5折優惠

不管是跨年餐廳一位難求，還是不想到處人擠人、半夜戶外吹冷風，在家邀請親友團聚吃吃喝喝溫暖跨年也是不錯的選擇。foodpa...

亞錦賽黃牛猖獗促「運產條例」修法 法院認定不一衍生辦案爭議

台北大巨蛋今年底正式啟用，迎來首場正式活動「2023亞洲棒球錦標賽」的同時，黃牛票問題也在網路上出現，台北市長蔣萬安下令嚴查，命令層層下達基層警界，違序案件甚至成為刑警工作重點之一，引起警界議論；不過，相關爭議未隨亞錦賽落幕而結束，北、中接連有簡易法庭認定員警誘捕偵查之下，被移送人無圖利犯意，裁定不罰，所謂「黃牛」彷彿只是被警察帶去做績效，有員警擔心，相關申訴將緊隨而來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。