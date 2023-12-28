今冬雨持續各地濕涼 周日跨年迎元旦曙光天氣仍有變數

今天各地局部短暫降雨，清晨沒有明顯的冷空氣影響，氣溫相比昨天略微回升的趨勢，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，但各地天氣差，白天高溫上升幅度不會太明顯。預估北東部全天氣溫約在17-23度、中南部17-24度，提醒今天出門帶雨具。

明天從南邊北上的雲系會逐漸開始減少，各地天氣有轉好的趨勢，普遍天氣轉為多雲為主。方俊元表示，降雨將會只剩下在迎風面的基隆北海岸到宜蘭，有較多且較長時間的降雨，預估明天北部東北部氣溫仍是濕涼，其餘各地氣溫有再進一步往上回升的趨勢。中南部留意日夜溫差。

方俊元表示，周六東北季風減弱，環境沒有明顯的天氣系統在影響，不過台灣上空仍有一些水氣存在，但不太會有明顯降雨。下一波的東北季風南下前，在台灣東部海面會有鋒面結構逐漸建立，目前看來鋒面結構不會直接對台灣造成太大的影響，各地山區較多降雨。

周日跨年、下周一迎元旦曙光。方俊元表示，周日跨年當天東北季風增強，環境水氣仍稍多，各地天氣多雲到晴，只有在迎風面基隆北海岸及東半部仍是有降雨機會的天氣型態。

他說，元旦當天天氣狀況與周日相似，一樣是在迎風面地區有較高的降雨機會，其餘各地是多雲到晴的天氣。目前看來今天模式預測在水氣量上有略為增多，天氣可能還是會有些變化，建議大家要安排連假活動可以多加參考天氣資訊。