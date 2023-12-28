威力彩今若摃龜 頭獎錢全給2獎

第5屆公益彩券明年元旦正式開賣，今年是第4屆發行的最後一年，台灣彩券公司表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」最後一期頭獎如無人中獎，則頭獎獎金全數分配至貳獎；「大樂透」最後一期頭獎如無人中獎，頭獎獎金將調整至當期貳獎至肆獎中有人中獎之獎項，按原配獎比率重新分配獎金。

第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周陸續停止發行，28日開獎的「威力彩」為第4屆最後一期，晚上8時後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。

「大樂透」29日晚上8時起停止發行，最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎的獎項未送出獎金將全數歸入公益彩券盈餘。每5分鐘開獎一次的「ＢＩＮＧＯ ＢＩＮＧＯ賓果賓果」最後一期開獎為12月31日22時。

台彩調整第5屆公益彩券產品，將不再發行「雙贏彩」與「三八樂合彩」2款遊戲，由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品於明年1月1日開賣。