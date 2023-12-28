聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力彩今若摃龜 頭獎錢全給2獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
最後一期威力彩與大樂透頭獎若沒開出，將分配到貳獎以下獎項。圖／台彩提供
最後一期威力彩與大樂透頭獎若沒開出，將分配到貳獎以下獎項。圖／台彩提供

第5屆公益彩券明年元旦正式開賣，今年是第4屆發行的最後一年，台灣彩券公司表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」最後一期頭獎如無人中獎，則頭獎獎金全數分配至貳獎；「大樂透」最後一期頭獎如無人中獎，頭獎獎金將調整至當期貳獎至肆獎中有人中獎之獎項，按原配獎比率重新分配獎金。

第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周陸續停止發行，28日開獎的「威力彩」為第4屆最後一期，晚上8時後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。

「大樂透」29日晚上8時起停止發行，最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎的獎項未送出獎金將全數歸入公益彩券盈餘。每5分鐘開獎一次的「ＢＩＮＧＯ ＢＩＮＧＯ賓果賓果」最後一期開獎為12月31日22時。

台彩調整第5屆公益彩券產品，將不再發行「雙贏彩」與「三八樂合彩」2款遊戲，由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品於明年1月1日開賣。

彩券 頭獎 大樂透

延伸閱讀

第四屆公益彩券年底結束發行 含金量最高前三縣市曝光

彩券過往高額中獎者特徵統計 台彩曝「這嘴型」最幸運

威力彩飆9.5億！專家曝「4星座4生肖」財氣爆棚 好運時段、方位揭曉

威力彩14連摃！下期頭獎上看9.5億元

相關新聞

跨年夜冷 追曙光西半部機率高

元旦連假將屆，中央氣象署表示，周日跨年受到東北季風影響，估強度近大陸冷氣團等級，跨年夜至元旦清晨最冷，中部以北、東北部僅...

威力彩今若摃龜 頭獎錢全給2獎

第5屆公益彩券明年元旦正式開賣，今年是第4屆發行的最後一年，台灣彩券公司表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩...

CHPTA成立 新藥加速健保給付

為加速健保給付新藥審查速度，衛福部健保署編列近二億元成立「健康政策與醫療科技評估中心」（ＣＨＰＴＡ），協助執行新藥平行送...

文化幣擴大發放 16-22歲可領

明年起，文化成年禮金擴大適用對象，從現在的十八歲到廿一歲，擴大自十六歲到廿二歲都可領。文化部長史哲表示，常態化的文化幣將...

盧秀燕盼騎樓停車標準一致 交通部：若有疑慮可協助解釋

交通部近日稱考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，騎樓只要留下行人可通行空間，就可酌予開放停車。台中市長盧秀燕今表示，交通法...

強化醫療量能 南桃園引進2醫學中心

桃園市醫療資源南北分配不均，考量興建實體醫院曠日廢時，市府昨宣布引進2家醫學中心資源，由亞東紀念醫院、高雄醫學大學團隊分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。