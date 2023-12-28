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CHPTA成立 新藥加速健保給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部健保署舉辦健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)啟動典禮，衛福部長薛瑞元出席。記者曾學仁／攝影
衛福部健保署舉辦健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)啟動典禮，衛福部長薛瑞元出席。記者曾學仁／攝影

為加速健保給付新藥審查速度，衛福部健保署編列近二億元成立「健康政策與醫療科技評估中心」（ＣＨＰＴＡ），協助執行新藥平行送審作業，明年元旦正式運作，以往業者向健保署申請，平均約需十三個月才能通過，屆時縮減至六個月。

衛福部長薛瑞元表示，健保是最重要的社會安定力量，不贊成重新大翻修，這將製造社會恐慌，因此未來不會有「三代健保」；健保可以小翻修，健保藥價政策需要改革，啟動ＣＨＰＴＡ就是重點項目，往後將會持續推動「暫時性支付」。

健保署長石崇良指出，「暫時性支付」新藥針對沒有完成三期人體臨床試驗，或對健保財務衝擊太大等，且療效不確定性的新藥，支付期限以兩年為原則，ＣＨＰＴＡ將蒐集資料，交由專家評估。

石崇良說，以往健保給付新藥過程，新藥須先取得食藥證後，再向健保署申請健保給付；平行送審機制則是新藥可同時申請藥證、健保給付，預估藥品取得藥證後六個月，就可獲得給付；至於未走平行送審機制的一般新藥可從原先健保受理後約十二點五個月獲得給付，縮短至十個月。

明年共計五大新藥種類納入平行送審機制，包括，經食藥署查驗登記審查認定，需優先審查、加速核准、小兒或少數嚴重疾病藥品等，或國內申請查驗登記時，尚未在國際上市的新藥等。

健保 機制 石崇良

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