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文化幣擴大發放 16-22歲可領

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
今年首度發放的1200點文化成年禮金，113年度起確定擴大規模至16至22歲，適用人數共約150萬人。圖為中山女高學生持手機秀出文化幣App。圖／聯合報資料照片
今年首度發放的1200點文化成年禮金，113年度起確定擴大規模至16至22歲，適用人數共約150萬人。圖為中山女高學生持手機秀出文化幣App。圖／聯合報資料照片

明年起，文化成年禮金擴大適用對象，從現在的十八歲到廿一歲，擴大自十六歲到廿二歲都可領。文化部史哲表示，常態化的文化幣將自明年一月廿日起發放，十六歲青年一生可領七次，用在看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至明年十二月卅一日止。

史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年，領取率八成，明年起編入文化部公務預算，成為常態化政策。

文化部表示，一一三年文化幣適用對象將從原本的十八到廿一歲，擴大至十六歲到廿二歲，受惠人數從一百萬人增加至一五○萬人。凡出生日期在九十一年一月一日至九十七年十二月卅一日的青年，包括本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，明年一月廿日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，都可以領取一千兩百點的文化幣。

文化部說，今年文化幣推出獨立書店購書兩點加送一點等加碼活動。相關優惠加碼措施持續推動，並適用於明年起發放的十六歲至廿二歲文化幣。

文化部 史哲 青年

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