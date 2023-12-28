文化幣擴大發放 16-22歲可領

明年起，文化成年禮金擴大適用對象，從現在的十八歲到廿一歲，擴大自十六歲到廿二歲都可領。文化部長史哲表示，常態化的文化幣將自明年一月廿日起發放，十六歲青年一生可領七次，用在看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至明年十二月卅一日止。

史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年，領取率八成，明年起編入文化部公務預算，成為常態化政策。

文化部表示，一一三年文化幣適用對象將從原本的十八到廿一歲，擴大至十六歲到廿二歲，受惠人數從一百萬人增加至一五○萬人。凡出生日期在九十一年一月一日至九十七年十二月卅一日的青年，包括本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，明年一月廿日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，都可以領取一千兩百點的文化幣。

文化部說，今年文化幣推出獨立書店購書兩點加送一點等加碼活動。相關優惠加碼措施持續推動，並適用於明年起發放的十六歲至廿二歲文化幣。