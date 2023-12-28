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跨年夜冷 追曙光西半部機率高
元旦連假將屆，中央氣象署表示，周日跨年受到東北季風影響，估強度近大陸冷氣團等級，跨年夜至元旦清晨最冷，中部以北、東北部僅十四至十六度，其他地區十七至十八度。至於元旦追曙光，東半部多雲短暫雨，得碰運氣；西半部晴到多雲，機率相對高。
氣象署也公布二○二四年第一道曙光的時間，離島最早出現在蘭嶼六時卅二分卅二秒，本島則在屏東恆春龍坑的六時卅五分○二秒。
中央氣象署預報員陳伊秀指出，今天受到東北季風影響，東北部有局部較大雨勢發生機率，低溫降幅不明顯，各地約十七至廿度。周日再迎一波東北季風，一路影響至元旦後，直到一月二日才減弱，其中跨年夜晚到元旦清晨最低溫，中部以北、東北部低溫十四至十六度，其他地區低溫十七至十八度。緊接一月三日再有另波東北季風增強，影響至四日。
至於元旦各地迎曙光的機率，陳伊秀表示，東半部、基隆北海岸因雲量多，有飄雨情況，因此要碰運氣，可能在雲縫中見曙光；西半部包括北中南、澎金馬，從跨年夜至元旦晴到多雲，看見曙光機率相對高。
除了曙光，氣象署也公布二○二三至二○二四年「跨年日沒日出時刻」，今年十二月卅一日的本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚五時廿四分四十九秒。離島最晚日落則出現在金門烈嶼L18據點海灘，時間為傍晚五時廿九分十六秒。
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