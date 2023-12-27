【即時短評】落實有感農業政策 比各種大內宣更重要

總統大選將至，農業部輔選賣力，長達一個多月，除了頻頻開政績記者會遭移大內宣，原本應該嚴守行政中立的行政機關，在多次的記者會、頒獎典禮中，也有執政黨立委穿梭、參加、致詞的身影，司馬昭之心，在選戰倒數時間，格外引人矚目。

通常，各部會或者是各縣市政府，每年年終，會對這一年來的政績進行盤點，並且接受採訪，鮮少有如同農業部般，長達一個多月，各單位輪流上場宣傳；過去幾年來，農業部同仁異常辛苦，除了原本的農業政策、農業事以外，要應付太多「黨」派來的人、交辦的事項，包括奇怪的產銷調節計畫，收購、或者是災損，讓一線人員疲於奔命；推出的政策大多以補貼撐起政績，幾乎把補貼拿掉就歸零。

以農業部最愛談的三保一金為例，農業保險主要投保者為強制性保險，自願投保率僅6.17%，比過往年度覆蓋率更下降；開辦27品項、43張保單，其中14張保單、超過三分之一的保單保險覆蓋率低於1%。

鼓勵農民保險，甚至保費都由農業部或地方政府補貼，農民為何不來保？因為另一方面大開災損，付錢的保險不一定會理賠，但有民代叫官員去勘災、有吵鬧的災損一定有賠；政策兩相違背，父子騎驢，農業部進退失據。

再談水利會收歸國有後，在談水權時失去了底氣，部分地區連續多年大面積休耕，氣候變遷原因有，乾旱也是真的，但何嘗不是協調水權時，用水優先轉移工業，將農業排除在外所致。

農地農用在這次選戰成為焦點，但我國的農地，這幾年早已用各種方式、名目，變成設施容許，有水塘，有農舍，還有鋪天蓋地假農業知名，行種電之實的太陽能光電板，蠶食鯨吞下，優良農地拿去做光電，影響著周邊的生態環境以及實際的農業經營，失去了農地，我國農業還剩下甚麼？在經濟發展、綠能政策前，農業部有沒有空間可以大喊「農地農用」。

根據中華經濟研究院2022年統計，我國農業僅占生產毛額(GDP)的1.39%，在總體經濟上看來微乎其微，但農業部升格後卻是一個超級大部會，一年預算超過1600億元；經過多年政客摧殘，正是農業部喘口氣養生休息時，期待能夠由農業專業幕僚回歸正向發展，導向正軌，能夠好好做事，比做些表面宣傳更重要。