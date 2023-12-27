民眾提案板南線延伸樟樹灣 鐵道局：北市評估

公共政策網路參與平台有民眾提案，要求交通部鐵道局應即刻暫緩基隆捷運南港~樟樹灣路段，研議改以板南線延伸替代可能。交通部鐵道局回應，板南線是否延伸樟樹灣，須由北市府綜整評估提出。

鐵道局聲明指出，台北捷運板南線屬台北市捷運整體路網，由台北市政府捷運工程局負責規畫、興建，並由台北捷運公司負責營運。板南線是否延伸至樟樹灣，須由台北市政府就都市發展、整體捷運路網規劃、運輸需求、工程技術、營運規劃、機廠量能、財務影響等相關議題綜整評估提出。

鐵道局表示，有關板南線延伸議題，亦函請台北市及新北市政府提供意見，台北市政府回復表示，尊重南港-樟樹灣路段維持採基隆捷運中運量系統可提供較佳服務；新北市府表示基於不影響汐止地區民眾殷切期盼汐東捷運建設推動，未宜調整及修改原規劃。

有關板南線延伸至樟樹灣對基隆捷運沿線居民影響，鐵道局分析包括減少1次轉乘旅客，僅占基隆捷運運量3.1%，由基隆河谷廊帶前往南港地區大部分旅客，反而增加1次轉乘；板南線延伸於施工時可能影響目前板南線營運；板南線延伸方案於樟樹灣站轉乘汐東捷運距離達240公尺，而基隆捷運與汐東捷運則可共用月台轉乘，更為方便。

此外，改變計畫須重新調整汐東捷運經費分擔及部分設計，影響汐東捷運進度。為滿足尖峰班距需求，板南線延伸須再增加5列車，現況機廠量能不足，另覓機廠不易。

鐵道局重申，基隆捷運計畫目的是為滿足基隆通勤捷運化需求，改善台鐵樹林至七堵間瓶頸路段負荷，以及帶動基隆河谷廊帶產業發展，計畫範圍橫跨北北基、服務區域擴及基隆河谷流域，可提供民眾通勤生活密集往來，並同時滿足地方政府都市發展需求。

鐵道局指出，計畫目前已完成綜合規畫報告，並陳報行政院審議中，待行政院核定後，將由新北市政府擔任主管機關負責興建、營運。後續若台北市政府針對板南線延伸提出相關規劃，將適時提供協助。