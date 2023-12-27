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近大陸冷氣團等級！這天起3波東北季風接力 降雨趨勢一圖看懂

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今晚起水氣增，三波東北季風接力，首波明天來襲影響至周五；周日跨年再迎一波，接近大陸冷氣團等級；跨年夜晚至元旦清晨最低溫。示意圖。圖／本報資料照片
今晚起水氣增，三波東北季風接力，首波明天來襲影響至周五；周日跨年再迎一波，接近大陸冷氣團等級；跨年夜晚至元旦清晨最低溫。示意圖。圖／本報資料照片

今晚起水氣增，三波東北季風接力，中央氣象署指出，首波明來襲影響至周五，周日跨年再迎一波，接近大陸冷氣團等級；跨年夜晚至元旦清晨最低溫，中部以北、東北部14至16度，其他地區17至18度。至於元旦曙光，東半部多雲短暫雨，得碰運氣；西半部晴到多雲，機率相對高。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，未來3波東北季風接力影響，首波明天增強，影響至周五，周六減弱。周日跨年再迎一波東北季風，預估強度接近大陸冷氣團等級，影響至元旦後，1月2日又減弱；緊接3日再有另波東北季風增強，影響至4日，預估5日至6日減弱。

陳伊秀說，今晚起，南方雲系移入水氣，至周四前，除了中部地區零星雨，其他地區局部短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢發生機率。此外，若水氣及溫度配合，明天3500公尺以上高山仍有降雪機會。

周六東北季風減弱，溫度回升，僅東半部局部雨，其他地區多雲到晴。周日跨年天氣，迎風面東半部地區、基隆北海岸局部短暫雨，其他地區多雲到晴，跨年夜水氣不多，元旦起水氣會更少，2日東北季風減弱，東半部零星雨，其他地區多雲到晴。3日東北季風又增強，北部、東半部局部雨，其他地方多雲到晴。

溫度方面，陳伊秀指出，明天低溫降幅不明顯，各地約17至20度；不過明天水氣多，各地高溫相比今日略降2至3度，北部明高溫約22度、其他地區23至24度。

陳伊秀指出，跨年日東北季風影響，天氣乾冷，跨年夜晚到元旦清晨最低溫，期間中部以北、東北部低溫14至16度，其他地區低溫17至18度。

跨年迎元旦曙光，她指出，東半部、基隆北海岸因雲量多，有飄雨情況，因此要碰運氣，可能在雲縫中見曙光；西半部包括北中南、澎金馬，從跨年夜至元旦晴到多雲，看見曙光機率相對高。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
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一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
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跨年 東北季風 元旦

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