2023神回顧／Slickback、Queencard挑戰！盤點年度十大跟風社群時事梗

這些社群時事梗你都還記得嗎

2023年即將邁入尾聲！一年下來發生許多大大小小的時事，不少網友就會利用時事來做梗圖，產生許多迷因，不僅會在社群平台上瘋傳，就連各品牌的社群小編們也會跟風發文，引起網友們關注與熱議。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出2023年年度十大跟風社群時事梗，一起來看看這些時事梗，你都知道嗎？

No.10 AI 換臉風潮

近年來AI技術愈來愈進步，現在甚至只要上傳照片，就能利用AI來模擬各種不同風格的特效。今年有一陣子，只要打開各大社群媒體，都會看到朋友以及網紅名人們上傳一系列像是「美式畢業紀念冊風格」或是「韓系風格大頭貼」的照片。

儘管生成一系列的大頭貼並不是免費的，但因為相當便利，仍引起不少網友爭相嘗試，「雖然要120，但真的很想看看自己會變什麼樣子」、「那陣子的社群全部都是美式高中生們」、「想看看自己不同風格會怎樣，所以願意花錢」。

No.9 黃偉晉「我立刻爆炸、我把事情鬧大」

男星黃偉晉當時開直播，他曾分享自己因為手機異常要拿去維修，但櫃檯服務人員態度卻相當不佳，讓他相當不開心，在直播中憤怒表示「我立刻爆炸，我立刻要嘶吼，我立刻要叫，我立刻要把手機拿出來拍，我要把事情鬧大」，該段畫面也立刻被網友做成迷因在網路上瘋傳。

甚至還掀起一波模仿風潮，網友們會將該迷因梗，搭配各種日常生活無語的時刻使用，引起另一波討論風潮，「任何時候都能用到，很萬用阿」、「真的超級好笑，大家現實生活中也會一直在講」。

No.8 Slickback 滑步舞

Slickback是一種雙腳會輪流在地面跳躍的舞蹈，因為視覺關係，讓舞者看起來像是漂浮在半空中，舞蹈原先由一名叫Jubi的TikToker自創，後來經由一名南韓學生改編成大眾熟知的「Slickback」，因為絲滑舞步搭配上強節奏感的音樂，讓Slickback快速席捲各大社群平台。

Slickback除了在全球爆紅之外，甚至還帶動藝人、網紅翻跳的風潮，台灣明星小Ｓ、坤達都曾挑戰過，就連南韓女團LE SSERAFIM、IVE等人也紛紛拍片挑戰，「人人都在挑戰，但真的不是人人都能成功耶」、「朋友跳到腳扭到，笑死」。

No.7「狒狒之亂」造詞造句

新竹六福村今（2023）年3月23日時，一隻狒狒從園區奔逃，一路從桃園平鎮區跑到新屋區，一夕之間，幾乎全台都在關注狒狒動向，讓網友笑稱該起事件是「狒狒之亂」。

當時不僅多家知名品牌跟上「狒狒之亂」的熱潮，就連六福村也發文表示「今天的我，被狒狒揚揚的流言狒語鬧得啼笑皆狒…」，該文發出後，引起網友們開始造詞造句，「為了博版面，小編可是狒盡心思...發狒文」、「今天大家都熱血狒騰了」。

No.6 我是抬鐘人，你是逮八人

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，照片為一棟建築物前的雕像，雕像為一名男子雙手抬起背後的時鐘，讓網友搞笑表示是「抬鐘人」（台中人），大玩諧音梗，吸引不少網友前往朝聖。短短幾天的時間就吸引上萬人點讚，網友們也紛紛發揮創意，發出8名嫌犯被逮捕趴倒在地「逮八（台北）人」的梗圖，笑稱是「逮八人」。

除了網友之外，瑞典家居品牌IKEA也搭上諧音話題，在臉書上發出照片，像是大小熊對比的「高熊人」、煎鍋裡放著木偶的「媽煮人」，引起網友熱議。

No.5 恐龍抗狼、我沒K

「恐龍抗狼」來自於一位中國雲南的抖音創作者「雲南權妹」，當時她以雲貴川腔調，重新詮釋香港歌手鄭秀文經典歌曲〈眉飛色舞〉，搭配魔性舞步，因為獨特的口音，讓「恐龍抗狼」成為時下最熱潮的「洗腦神曲」。

除了「恐龍抗狼」之外，歌詞唱到的「我沒K」，獨特發音也被網友們瘋傳，就連不少明星也跟上流行，「恐龍扛狼扛狼扛，真的超級洗腦，甚至有一陣子到處都會聽到」、「不聽還好，一聽就直接完蛋，唱一整天」、「看字也能唱出節奏了哈哈哈」。

No.4「山道猴」延伸XX猴

「山道猴子的一生」為創作者Eric Duan在Youtube頻道上推出的自製短篇動畫，推出後深受網友喜愛。故事講述一位年輕人，沉迷於虛榮心，因虛榮心膨脹而逐漸迷失自我，最終在眾叛親離的情況下，在山道上失去生命。由於故事涉及友情、金錢等議題，加上相當貼近現實，讓該支短片迅速在網路上爆紅。

短片中許多用語以及臺詞也隨之爆紅，成為網路的流行梗，更延伸出像是「8+9猴」等新詞，YouTuber小尾巴更為該片製作了主題曲〈你是我永遠過不去的彎〉，引起網友熱議，「根本就是官方主題曲了」。

No.3〈科目三〉舞蹈挑戰

完整名稱為「廣西科目三」的「科目三」，起源於一場廣西婚禮的歌舞環節，之後一名抖音創作者「神不在邯鄲」，改良了科目三的舞步之外，還搭配一笑江湖DJ版的音樂，具有魔性的舞蹈動作搭配上洗腦旋律，讓「科目三」瞬間在網路上走紅，引起網友們爭相模仿。

「科目三」不只在中國爆紅，也在臺灣的各大社群上蔓延，到處都充斥著科目三的舞蹈挑戰，「有玩抖音的幾乎人人都會跳」，「科目三真的是紅到連海底撈店員也被要求表演」。

No.2 BLACKPINK Jisoo開花舞

由南韓女團BLACKPINK成員Jisoo推出的歌曲〈Flower〉，MV中舞蹈有一段雙手向前伸手，張開手掌旋轉的動作，被稱為「開花舞」。該舞蹈在全球引起熱潮，掀起多位名人模仿挑戰，就連BLACKPINK成員也都跳過。

Jisoo的開花舞引起熱潮，社交平台上幾乎人人都在跳開花舞。甚至連羅東高中校長曾璧光接受採訪時，後方的兩位學生也跳起「開花舞」，成功搶到鏡頭，引起網友們熱議，「他們也跳得太好了吧」、「這個舞真的簡單又好看，不知不覺中就會跟著音樂跳起來」。

No.1 Queencard 阿嬤饋咖

南韓女團(G)I-DLE的歌曲〈Queencard〉在推出後，就因為洗腦的歌詞和旋律，加上歌詞中表達出「自信展現自己最美」的理念，在網路上掀起熱潮，吸引不少網友翻唱和翻跳。

除此之外，歌詞「I'm a 퀸카」（I'm a Queencard），因為和臺語的「阿嬤饋咖」發音相當接近，在網路上爆紅成為新的迷因梗，也讓許多網友惡搞成「阿嬤版」，「我現在無時無刻腦中都是，阿嬤饋咖，阿嬤饋咖」、「是時候回家找阿嬤拍『阿嬤饋咖』了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023社群時事梗』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統