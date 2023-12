影／「健康政策與醫療科技評估中心」啟動 開啟新科技評估里程碑

衛生福利部中央健康保險署下午舉辦健康政策與醫療科技評估中心(Center for Health Policy and Technology Assessment,CHPTA)啟動典禮,衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良等出席、並將在 113 年 1月1日開始運作,開啟台灣醫療科技評估(Health Technology Assessment, HTA)新里程碑。

為因應醫療科技快速發展,民眾對於之新醫療科技、新醫療服務及新藥物的需求,健保署推出多項健保藥品政策改革措施,如暫時性支付、擴充新藥預算、推動平行送審機制等措施,並於今年5月偕同財團法人醫藥品查驗中心與英國國家健康暨照護卓越研究院共同簽訂醫療科技評估合作協定,借鏡英國推動經驗,成立我國健康政策與醫療科技評估中心專責單位。