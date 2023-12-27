最新蔬果農藥殘留稽查結果出爐 這些知名店家都上榜

衛福部食藥署今天公布，9至10月市售不合格農產品資訊，抽驗754件中，有68件不符規定農產品中，包含兄弟大飯店、雲品溫泉酒店、錢都日式涮涮市民大道店、果然匯明曜店等知名店家，使用的農產品中，均有品項被檢出違規，整體而言，11件已依食安法裁罰、37件國產農產品已溯源，移請農政機關處辦、20件仍在溯源中。

食藥署副署長林金富說，食藥署與地方衛生局合作，進行「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，9至10月總計抽驗754件農產品進行農藥殘留檢驗，其中686件符合規定、合格率91.0%，統計109至111年監測合格率為90.2%至92.2%，本次監測合格率介於該區間，和往年先比沒有太大變化。

林金富表示，本次公布的68件不合格農產品中，11件依食安法裁處共計36萬元，其中金額最高的，是從國外進口石榴的苗栗縣北苗水果行，因為被驗出農藥滅芬諾0.03ppm、違反食安法第15之1條，被開罰6萬元，其餘10件因無法出示農產品來源證明，違反食安法第47條，各處新台幣3萬元；另外，還有37件移請農政單位處辦、20件由地方政府衛生局處辦中。

本次公布的違規名單，不乏知名業者，如台北兄弟大飯店使用的青江菜，檢出克凡派1.3ppm、標準值為1.0ppm；錢都日式涮涮鍋市民大道店使用的白蘿蔔，檢出祿芬隆0.02ppm，不符使用規定；果然匯明曜店使用的香菜（芫荽），含依規定不得檢出的草脫淨；citySuper復興店的芫荽（香菜）含撲滅松0.02ppm，白蘿蔔則含芬普尼0.014ppm，均不符使用規定；南投雲品溫泉酒店使用的大辣椒，檢出益達胺0.7ppm、標準值為0.5ppm。