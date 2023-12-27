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專責辦公室拚6個月新藥納健保 審查快速通關機制

中央社／ 台北27日電

健康政策與醫療科技評估中心，也就是俗稱的新藥專責辦公室今天成立，將從明年元旦起啟動，審查新藥納入健保給付從過去13個月，可能縮短至6個月完成，力拚117年前行政法人化。

高價新藥難以納入健保，病患買不起自費新藥成常態，台灣癌症基金會與台灣年輕病友協會等病友團體多次呼籲，除了健保總額以外，應盡速以公務預算成立新藥基金，避免癌症新藥納入健保給付平均需要苦等787天。

衛生福利部中央健康保險署今天舉辦健康政策與醫療科技評估中心 （Center for Health Policy andTechnology Assessment，CHPTA）啟動典禮，民國113年1月1日起運作，妥善運用新台幣70億元新藥預算，執行平行送審相關作業，及暫時性支付藥品收載後醫療效益評估。

CHPTA協助健保進行新醫療技術、藥品及醫材給付審查，提供藥物經濟學評估，預計113至117年健保署與醫藥品查驗中心（CDE）共同設立專責辦公室，從CDE現有60人擴至110人，力拚明年法案送入立法院，期盼116年前完成立法，117年前正式成立行政法人，人力再增至300人。

健保署長石崇良表示，CHPTA成立、啟動平和審查快速通關機制後，對於符合平行送審條件藥品於廠商向食藥署申請新藥查驗登記時，即可向健保署建議給付，預估藥品於取得藥品許可證後6個月內健保給付，一般新藥於健保受理後10個月可獲得給付。

石崇良說，今年新藥納入健保給付核准超過55個新藥，包含8件癌藥、10件罕藥及13件其他類別新藥，額外還有24件擴充給付，明年1、2月還有10件新藥將納保，但仍有30至40件新藥正在審查，希望透過CHPTA成立，以利新藥納入健保給付快速通關。

針對暫時性支付藥品已收載4項新藥及2項擴增，含肺癌、膽管癌、神經母細胞瘤、白血病、NTRK基因融合腫瘤及最新細胞治療產品CAR-T，CHPTA將蒐集真實世界資料及臨床試驗結果進行健保給付效益評估，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。

健保 石崇良 癌症

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