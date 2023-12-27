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冬季追雪瘋 花蓮衛生局合歡山松雪樓設2個月醫療站

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」，自2024年1月1日至2月28日。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」，自2024年1月1日至2月28日。圖／花蓮縣衛生局提供

合歡山冬季常吸引上山追雪人潮，為避免遊客在高山發生意外，太魯閣國家公園管理處委託花蓮衛生局整合資源，在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」，自2024年1月1日至2月28日，為期2個月。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雪季醫療站至今邁入第17年，今年醫療站累積服務360人次，其中多數高山症相關症狀須醫療處置。明年由國軍花蓮總醫院負責統籌合歡山雪季醫療勤務工作，包含門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院共同執行。

醫療站內部設備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機及創傷急救等，每個周末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）由4家醫院醫護人員輪流上山駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員、1名具有緊急救護執照的救護車駕駛值班，24小時不間斷。

衛生局指出，在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山症、肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。發生緊急醫療需求時，由合歡山送往距離最近的國軍花蓮總醫院車程須120分鐘，若未提供即時急救恐危及生命安全。

衛生局表示，一旦出現身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖沒有醫護人員駐站，松雪樓醫療站仍有氧氣製造機等相關醫療配備，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值以改善症狀。

衛生局提醒，高山環境多變，民眾務必評估自我身體狀況做好保暖再上山，低溫易誘發心臟病、中風急性發作，尤其是心血管疾病患者及年長者要注意頭頸部及四肢末端的保暖，以洋蔥式穿法隨著溫度變化穿脫衣物。

花蓮縣衛生局整合資源，在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」，自2024年1月1日至2月28日，為期2個月。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局整合資源，在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」，自2024年1月1日至2月28日，為期2個月。圖／花蓮縣衛生局提供
合歡山高山緊急醫療站在雪季期間，每個周末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）由4家醫院醫護人員輪流上山駐站。圖／花蓮縣衛生局提供
合歡山高山緊急醫療站在雪季期間，每個周末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）由4家醫院醫護人員輪流上山駐站。圖／花蓮縣衛生局提供

衛生局 花蓮 合歡山

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