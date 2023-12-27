總統今公布「最低工資法」 勞動部：盡速報行政院核定施行日期

總統今日公布「最低工資法」。勞動部表示，這是我國最低工資審議制度的重大進展，也是總統勞動政策的具體實踐，藉由專法的制定，將完善最低工資審議機制的建構，落實政府對基層勞工經濟生活的保障，勞動部將盡速報請行政院核定「最低工資法」施行日期。

勞動部表示，最低工資法立法重點包括將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法、完備「最低工資審議會」的議事規則及最低工資的核定程序、創設跨領域之「研究小組」先行評估機制，及建立行政院不予核定審議通過之最低工資時，再行召開審議會的重審機制，並且定明違反最低工資規定的處罰規定，確保勞工獲得最低工資的權益。

勞動部進一步表示，過去政府以基本工資照顧勞工的基本生活，自蔡總統上任以來，也連續8年調漲基本工資；現在，基本工資已完成其階段性的任務；未來政府將以最低工資接續保障基層勞工的經濟生活。

勞動部說，將盡速報請行政院核定施行日期，並完備審議會及研究小組等各項建置工作，讓最低工資法順利上路施行，落實政府穩定明確調整最低工資，撐住勞工及其家庭經濟生活的承諾。

此外，對於有勞資團體建議未來最低工資法上路後，應延續現行作法，勞資政學四方委員定期召開工作小組會議，就當前社會經濟情勢、勞動市場狀況交流意見，勞動部條平司司長黃維琛說，將延續工作小組功能，形式則待研議。