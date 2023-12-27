跨年煙火淡水登場！ 淡海輕軌42小時營運、班距縮短6分

2024跨年將至，新北「淡水1314跨河煙火秀」預計在31日晚間8點24分施放，為了因應民眾跨年需求，淡海輕軌跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊，另新北捷運公司轄下3條路線也同步營運，屆時藍海線將加發列車，從平時3輛列車加密到同時11輛列車運行，班距縮短為6分鐘。此外，環狀線幸福站與新莊保元宮合作，推出「茄苳腳月老」紅線，憑電子票證可領。

新北捷運公司表示，施放跨河煙火秀當天人潮將大量湧入，將分時段加開列車，藍海線將在晚間加發列車，從平時3輛列車運行，加密到11輛列車，班距也將縮短為6分鐘，人潮疏散後，將再視現場情況調整列車班距。

新北捷公司表示，環狀線幸福站，以往在元旦新年期間，進出站旅次比起平日略增1至2成，民眾到幸福站踩點打卡，意喻能「邁向幸福」，此次新年期間將推出與新莊保元宮合作「領取幸福」活動，只要31日跨年夜晚間10點後，憑搭環狀線的電子票證至幸福站，給站務人員確認搭乘紀錄，就可領取「茄苳腳月老」加持的月老紅線一條，限量500條。

新北捷運公司說，新莊保元宮位置鄰近環狀線頭前庄站，也是新莊廟街的起始點，建廟至今245年歷史，具傳統歷史和地位，其中位於月老殿的「茄苳腳 月老」相當知名，在幸福站領取經過廟方加持的幸福紅線，有領取好運、邁向幸福的寓意。