台鐵公司元旦掛牌 今與鐵研中心簽署合作備忘錄

台鐵局明年元旦改制台鐵公司，今天與鐵道技術研究及驗證中心簽署合作備忘錄，宣布加強合作提升行車安全及軌道技術交流，包括現有閘瓦、鋼軌和號誌控制等設備；雙方將合作制定專業技術及材料技術規範，以及招商資格審查、檢驗及驗收相關標準，確保採購流程的透明度。

台鐵局表示，透過本次雙方深化的合作，台鐵公司未來在行車安全、技術水準及相關標準制訂等方面取得更為穩健的進展。

台鐵局指出，本次合作備忘錄內容包括技術規範審查、技術研究服務、零組件開發、產品檢測驗證服務等項目，藉由鐵研中心深厚的研發、驗證能力，協助台鐵提升鐵道建設及維養技術水準，並就職訓課程、鐵道營隊等互派講師，加強人員訓練進修和增加營隊活動規劃，以精進鐵道技術與專業人才培育。