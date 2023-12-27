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合歡山追雪 松雪樓設「高山緊急醫療站」元旦啟動

中央社／ 花蓮縣27日電

合歡山冬季常吸引上山追雪人潮，因應太魯閣國家公園管理處對遊客緊急醫療需求，花蓮衛生局在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」，自2024年1月1日至2月28日為期2個月。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，早年因為遊客屢次在高山發生遺憾的意外事件，太魯閣國家公園管理處委託花蓮縣衛生局整合資源，辦理雪季假日緊急醫療支援，至今已邁入第17年。

在全國醫療人力緊缺的現況下，今年在招募醫護團隊時格外不易，也將向太管處爭取支援人員適當的權益，讓緊急醫療站得以繼續維運。

花蓮縣衛生局指出，統計2013年醫療站累積服務360人次，其中多數因高山症相關症狀須醫療處置。2014年由國軍花蓮總醫院負責統籌合歡山雪季醫療勤務工作，包含門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院共同執行。

醫療站內部設備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等，每個週末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）由4家醫院醫護人員輪流上山駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同值班，24小時不間斷，大幅縮短急症病患獲得醫療時間。

花蓮縣衛生局說明，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山症、肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。發生緊急醫療需求時，由合歡山送往距離最近的急救責任醫院（國軍花蓮總醫院）車程須120分鐘，若未提供可近性與即時性緊急醫療恐危及生命安全。

山林開放政策，卻屢屢發生民眾因疏忽而發生憾事。一旦出現身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關醫療配備仍放置在松雪樓醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值以改善症狀。

衛生局表示，高山環境多變，提醒民眾務必評估自我身體狀況做好保暖再上山，低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，尤其是心血管疾病患者及年長者要注意頭頸部及四肢末端的保暖，以多層次穿著（洋蔥式穿法），隨著溫度變化穿脫衣物。

衛生局 花蓮 太魯閣國家公園

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