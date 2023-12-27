新興菸品違規稽查逾2000件 罰金達2539萬元

電子煙等新興菸品危害健康，尤其對青少年的影響，自今年3月22日正式全面禁止電子煙等類菸品，違規販賣稽查最高可祭出100萬元罰鍰，已發現疑似違法2554件，裁罰金額達2539萬元。

菸害防制法新法今年3月22日上路，除全面禁止電子煙等類菸品外，公告禁止菸品添加物，將禁止吸菸年齡提高至20歲，擴大禁菸室內外公共場所。衛生福利部國民健康署與縣市政府衛生局合作，針對原列管販售違法產品實體店面加強稽查，共全國365家電子煙或加熱菸商家。

若查獲違規販賣展示可處新台幣20萬元至100萬元罰鍰，自新法上路起至12月6日，監測稽查1萬9557家件次，疑似違法家件數2554件，分別為電子煙2135件、加熱菸183件、使用電子煙或加熱菸183件、其他53件，已開出處分書425件，裁罰金額共計新台幣2539萬元。

電子煙等新興菸品，對於青少年的致命吸引力不容小覷，國健署菸害防制組長羅素英表示，據統計顯示，雖然台灣青少年紙菸吸菸率逐年下降，但電子煙使用率不降反升，國中生從108年的2.5%明顯升至110年3.9%，高中職生由108年的5.6%攀升至110年的8.8%。

羅素英提醒，國外研究顯示，學生使用電子煙導致氣喘盛行率上升2.36倍。多數電子煙含有尼古丁，尼古丁會影響正值青春期少年的大腦發育，對大腦前額葉皮層中會產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，導致對尼古丁產生更高的依賴。

網路商城常是青少年接觸到新興菸品的管道，國健署與各縣市政府合作，提高監測網路販售違法產品密度，針對國內電商平台，如蝦皮購物、露天拍賣等，以關鍵字搜尋，針對違規案件，要求網路平台業者下架與轉請個案所在地衛生局查處。

國健署主任秘書王怡人說，今年攜手健康與體育領域中央輔導團及專家學者合作，蒐集國際相關菸害資訊，結合素養導向策略及資源，研製及開發「國小高年級學生菸害防制教材」，提供國小教師運用於教學課程中，引導學生破解菸品及電子煙的迷思及各種行銷伎倆。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康