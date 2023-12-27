2024新願望 醫列4點「畫掉重改」：分享前請三思、後果自負

2023年再過幾天就要結束了，不少人都會對新的一年許下新的願望，ICU醫生陳志金分享自己的2024新願望，並提醒「男士們要分享前請三思，後果自負」。

他在臉書貼出一張照片，並在紙上寫下四個新年願望：

一、買刈包送太太

二、帶太太去拜拜

三、請太太吃冰琪淋

四、不必天天睡公園

但有趣的是，他的2024年新願望其實是從2023年改版而來的，2023版本是：

一、買包包送太太

二、帶太太去杜拜

三、請太太吃米琪淋(應為米其林)

四、不必睡公園

貼文曝光後不少網友笑說，「重點是不必天天睡公園啦」、「真的替你捏把冷汗」、「第四點頗令人感傷的」、「哈！哈！今年的願望改一下就可以過明年的願望了。」

還有人說，「皇后娘娘知道的話?該怎麼辦呢」、「最近天氣冷，記得多帶棉被」、「分享後，公園就沒位置了」，甚至還有眼尖的網友說這個好像去年就看過了，陳志金則回說「每年都會貼，已經貼好多年了。」