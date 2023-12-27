還沒搶到票？春節台金機票縣府展開調查視情況增開班機
過年返鄉機票訂了嗎？113年春節管制期間自113年2月7日至15日止，台金航線機票繼12月6日開放第一波加班機訂位作業後，第二波加班機也於昨晚6時統一開放訂位，此波開放訂位共計提供4334個座位數；縣府從今天起至1月2日止進行未訂妥機位調查，鄉親可透過手機、網路系統登記，縣府將依據調查結果，協調航空公司再加開班機。
金門縣政府今天表示，第二波加班機於昨晚6時統一開放訂位，縣府為服務鄉親上網訂位，與5個鄉鎮公所同步在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票，經統計2階段共服務鄉親107人次，有效訂票231張。
縣府提醒，由於短時間大量電話及訂位人潮湧入航空公司，仍不免造成網路及電話壅塞，航班未額滿部分，請有需求鄉親儘速向航空公司以電話或網路訂位購票；如果打算搭乘的航班額滿，也可向航空公司訂位候補，航空公司將持續進行清票作業，若有清出機位將優先通知候補旅客購票。
縣府將同步於112年12月27日起至113年1月2日止進行未訂妥機位調查，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心，金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823，協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/，縣府並將依據調查結果，適時協調民航局及航空公司再加開班機，儘全力滿足鄉親返鄉之過年需求。
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