還沒搶到票？春節台金機票縣府展開調查視情況增開班機

身體有症狀要盡速就醫接受治療，否則後果可能不堪設想。腎臟科醫師林軒任分享個案，一名病患就診時「整個人像傻掉了一樣」，雖然可以笑著說出自己的名字，但是卻邏輯顛倒。起初家屬還以為是中邪，帶去宮廟收驚，怎知收驚後意識變得更差，才趕快掛急診，檢查出腦波有癲癇波，經洗腎後尿毒素下降，情況有所好轉。

2023-12-27 11:41