旗艦款6千有找！DIKE「淨速吸」吸塵器除蟎洗地一機搞定

年終大掃除好幫手又有新選擇!雙全國際代理品牌DIKE宣布推出「淨速吸」All in One除蟎洗地吸塵器,結合無線手持乾溼吸塵器、專業拍打式除塵蟎刷頭、專業電動洗地刷頭,一機搞定吸塵、濕拖、除蟎、洗地,還有扁嘴、軟管、毛刷配件搞定不同清潔情境,即日起於嘖嘖募資平台開放預購,3種配件組合早鳥價3,490元起,親民價一次滿足吸塵器、塵蟎機、洗地機多種功能需求。

家事達人陳映如分享年節打掃小技巧,準備一台配件完整的吸塵器就可以解決大部分家裡50%的髒污,例如在吸塵之餘加上濕拖水箱,邊吸邊拖對付大面積的地板灰塵與廚房食物碎屑污漬,一舉兩得;利用毛刷頭、扁嘴頭、軟管等,就可針對紗窗、縫隙、刁鑽角度下的燈罩等不同清潔場景切換不同配件,一網打盡。

而針對讓許多台灣民眾困擾的過敏問題,全配款隨附經SGS認證除菌除蟎效果達99.9%的專業拍打式除塵蟎刷頭,先以高頻率雙重拍打震出深層髒污,再吸出深層倒鉤蟎蟲讓清潔更徹底,還內建紫外光燈管,除蟎又殺菌。旗艦款則是再加上DIKE專業電動洗地刷頭,提供強勁吸力和濕拖功能,搭載淨污分離水箱,輕鬆進行深度清潔,頑固黏膩髒污一洗就淨,搭配50分鐘長效續航力,可連續清掃60坪空間優雅不費力。