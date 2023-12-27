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旗艦款6千有找！DIKE「淨速吸」吸塵器除蟎洗地一機搞定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE淨速吸專業電動洗地刷頭搭載同級最強30kpa瞬間吸力，頑固黏膩髒污一洗就淨。圖／雙全國際提供
DIKE淨速吸專業電動洗地刷頭搭載同級最強30kpa瞬間吸力，頑固黏膩髒污一洗就淨。圖／雙全國際提供

年終大掃除好幫手又有新選擇！雙全國際代理品牌DIKE宣布推出「淨速吸」All in One除蟎洗地吸塵器，結合無線手持乾溼吸塵器、專業拍打式除塵蟎刷頭、專業電動洗地刷頭，一機搞定吸塵、濕拖、除蟎、洗地，還有扁嘴、軟管、毛刷配件搞定不同清潔情境，即日起於嘖嘖募資平台開放預購，3種配件組合早鳥價3,490元起，親民價一次滿足吸塵器、塵蟎機、洗地機多種功能需求。

家事達人陳映如分享年節打掃小技巧，準備一台配件完整的吸塵器就可以解決大部分家裡50%的髒污，例如在吸塵之餘加上濕拖水箱，邊吸邊拖對付大面積的地板灰塵與廚房食物碎屑污漬，一舉兩得；利用毛刷頭、扁嘴頭、軟管等，就可針對紗窗、縫隙、刁鑽角度下的燈罩等不同清潔場景切換不同配件，一網打盡。

而針對讓許多台灣民眾困擾的過敏問題，全配款隨附經SGS認證除菌除蟎效果達99.9%的專業拍打式除塵蟎刷頭，先以高頻率雙重拍打震出深層髒污，再吸出深層倒鉤蟎蟲讓清潔更徹底，還內建紫外光燈管，除蟎又殺菌。旗艦款則是再加上DIKE專業電動洗地刷頭，提供強勁吸力和濕拖功能，搭載淨污分離水箱，輕鬆進行深度清潔，頑固黏膩髒污一洗就淨，搭配50分鐘長效續航力，可連續清掃60坪空間優雅不費力。

DIKE淨速吸All in One除蟎洗地吸塵器標配款內含無線手持乾溼吸塵器、扁嘴、軟管、毛刷配件，早鳥價3,490元；全配款另附專業拍打式除塵蟎刷頭，早鳥價3,990元；旗艦款再多加專業拍打式除塵蟎刷頭與專業電動洗地刷頭，早鳥價5,990元。消費者另可加價500元選購落地支架。趕在農曆年前入手輕鬆搞定年前大掃除。

專業拍打式除塵蟎刷頭，獲SGS認證除菌除蟎效果達99.9%。記者黃筱晴／攝影
專業拍打式除塵蟎刷頭，獲SGS認證除菌除蟎效果達99.9%。記者黃筱晴／攝影
DIKE淨速吸All in One除蟎洗地吸塵器即日起於嘖嘖募資平台開放預購，早鳥預購價3,490元起。圖／雙全國際提供
DIKE淨速吸All in One除蟎洗地吸塵器即日起於嘖嘖募資平台開放預購，早鳥預購價3,490元起。圖／雙全國際提供
標配款即內建乾濕吸頭，另外還有扁嘴、軟管、毛刷配件。記者黃筱晴／攝影
標配款即內建乾濕吸頭，另外還有扁嘴、軟管、毛刷配件。記者黃筱晴／攝影
DIKE淨速吸All In One除蟎洗地吸塵器全配款內附專業拍打式除塵蟎刷頭，早鳥價3,990元。記者黃筱晴／攝影
DIKE淨速吸All In One除蟎洗地吸塵器全配款內附專業拍打式除塵蟎刷頭，早鳥價3,990元。記者黃筱晴／攝影
DIKE淨速吸All In One除蟎洗地吸塵器旗艦款除了專業拍打式除塵蟎刷頭，還附上專業電動洗地刷頭，早鳥價5,990元。記者黃筱晴／攝影
DIKE淨速吸All In One除蟎洗地吸塵器旗艦款除了專業拍打式除塵蟎刷頭，還附上專業電動洗地刷頭，早鳥價5,990元。記者黃筱晴／攝影

大掃除 廚房

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