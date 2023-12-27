影／社區長照小規模多機能機構開幕 嘉惠長者也讓家屬獲喘息

為完善台中海線地區的高齡者照顧服務系統，永信基金會在富宇慈善基金會支持下，在台中梧棲區三民段的社會住宅（三民好宅）設立旭聆社區長照機構，今天開幕，小規模多機能，可兼顧日照、夜宿和居服照顧。

今天開幕的長照機構以服務梧棲、沙鹿、清水和龍井居民為主，服務對象有65歲以上長者、55到64歲原住民、身心障礙者和50歲以上失智症者，服務內容包括日照、沐浴、夜宿、自立支援、交通接送、居家服務、喘息和晚餐服務；長照和喘息服務依政府核定的等級補助。

台灣人口老化快速，台中市65歲以上高齡人口達43萬，佔總人口15.29％。據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，但健康平均餘命僅72.3歲，8年處於失能或失智的不健康狀態，期間常由家人肩負照顧責任，沒有生活品質與尊嚴，對家庭及國家經濟也產生極大壓力。

永信基金會在富宇慈善基金會支持下，今天在梧棲區三民好宅設立旭聆社區長照機構並開幕，為當地的社區資源帶來新的能量與活力。

台中市政府衛生局和住宅發展工程處今天派人參加開幕，富宇慈善基金會執行長張宇承、永信社會福利基金會執行長趙明明、董事李芳全和台中市議員陳廷秀、王立任等人到場。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，富宇慈善基金會自2017年起，對永信基金會各項長照服務資金的資助。旭聆社區長照機構是台中市第一個在社會住宅設立的小規模多機能服務，小規模多機能服務適合在集合住宅提供服務，提供長者彈性長照服務，住在家中也能接受24小時照顧。