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國中生電子菸使用率成長逾5成 每15位小六生1人吸過菸

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署菸害防治組長羅素英表示，青少年電子煙使用率卻近年不斷上升，108年國中生2.5%使用率，到110年已上升到3.9%，成長率超過五成，顯示出校園菸害的防治還有需要努力的空間。記者鄒尚謙／攝影
國健署菸害防治組長羅素英表示，青少年電子煙使用率卻近年不斷上升，108年國中生2.5%使用率，到110年已上升到3.9%，成長率超過五成，顯示出校園菸害的防治還有需要努力的空間。記者鄒尚謙／攝影

青少年遠離菸品一直是國健署菸害防治的重點項目，要如何讓青年學子在校園充分了解到菸（煙）害防制知識，相當重要。不過，根據統計，青少年電子煙使用率卻近年卻不斷上升，108年國中生2.5%使用率，到110年已上升到3.9%，成長率超過五成。

國健署菸害防治組長羅素英表示，隨著校園菸害防制的推廣，青少年紙菸的使用率有下降趨勢，108年統計國中生使用率3%、高中生使用率8.4%，但110年已分別下降至2.2%、7.2%，以上統計總共蒐集了5.9萬份問卷。

紙菸使用率雖然下降，但青少年「電子煙」的使用率卻不斷上升。羅素英指出，青少年電子煙品使用率近幾年反向上升，108年國中生使用率從2.5%、高中生使用5.6%，110年上升到3.9%、8.8%。

羅素英說，根據國健署統計發現，台灣青少年12歲前就已使用過菸（煙）品的比率已經來到6.7%，相當於每15位青少年就有一位吸過菸，顯示出校園菸害的防治還有需要努力的空間。

國健署與國教署共同研製及開發「國小高年級學生菸害防制教材」。國教署組長葉信村表示，新的教材相當多元，有桌遊、梗圖等等活潑的內容，提供第一線教師有充分的教材與學生互動，目前已在全台2626間國小推廣。

國健署主任秘書王怡人表示，多數的電子煙都含有尼古丁容易導致成癮，尼古丁會影響正值青春期少年的大腦發育，對大腦前額葉皮層中會產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，導致對尼古丁產生更高的依賴。羅素英也說，國外研究顯示，學生使用電子煙後，會導致氣喘盛行率上升2.36倍，並增加上學缺課率，未來更可能會成為持續吸菸者。

另，據國健署統計，112年3月菸害防制法新法上路，同步對全國365家電子煙或加熱菸商家加強稽查，自112年3月22日起，至12月6日，合計監測或稽查1萬9557件，疑似違法之件數包含網路監測共計2554件數，其中電子煙2135件、加熱菸183件、使用電子煙或加熱菸183件、其他53件，已開出處分書共計425件，裁罰金額計新臺幣2539萬元整。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署

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