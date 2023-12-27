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元旦連假省道地雷路段時段公布 國道客運還有8成5空位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
元旦客運業者提供2.9萬班次及98萬座位數。本報資料照
元旦客運業者提供2.9萬班次及98萬座位數。本報資料照

今年即將結束，周六起三天元旦連續假期主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，交通部公路局提供城際道路6大路段易壅塞時段，另表示，國道客運還有8成5空位，提醒民眾多加利用。

公路局預估，元旦連假觀光旅遊車潮將於12月30日至1月1日上午湧現，返回工作地車潮則預估從12月31日下午至1月1日陸續出現，主要城際道路有6大易壅塞的路段，包括台9線蘇花路廊南下12月30日上午6點至下午2點，北上12月31日下午1點至晚間7點、1月1日上午11點至晚間8點。

台9線南迴公路往屏東方向1月1日下午3點至下午7點；台1線水底寮至楓港路段南下12月30日中午12點至下午2點，北上12月31日下午4點至晚間7點、1月1日下午4點至晚間7點；台61線鳳鼻至香山路段南下12月29日下午5點至晚間7點、12月30日上午7點至下午1點；北上1月1日下午2點至晚間9點。

台61線竹南路段南下12月30日上午10點至下午1點，北上1月1日下午4點至晚間8點；台61線中彰大橋改建路段南下12月30日上午9點至下午3點，北上1月1日下午4點至晚間8點。

另外，公路局預估，連續假期間於銜接國道路段，如台18線中埔交流道、台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等將有車多壅塞情形。

重要觀光風景區鄰近路段，如台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪至慈湖、古坑至梅山、大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等，也有車多壅塞情形。

在公共運輸部分，公路局表示，元旦客運業者提供2.9萬班次及98萬座位數，各業者陸續於112年11月23日起開始販售預售票，截至12月22日，元旦全線國道客運總計已售出3.2萬張預售票，占可售張數15.06%，其中西部計2.6萬張，占可預售票16.05%；東部計5704張，占可預售票11.74%，尚餘許多坐位。

元旦連假 國道客運 車潮

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