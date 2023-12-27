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影／夜間停車放寬 盧秀燕喊話中央：召集22縣市統一步伐
交通部日前公告現行交通違規裁罰細則規定修正，深夜時段凌晨0至6點，可勸導免舉發，地方政府可另行公告所轄騎樓停車深夜免舉發區域、時段或期間。台中市長盧秀燕今喊話中央，短期內交通部應召集22縣市「統一步伐」，全國標準一致，讓警察與公務人員免責。
台中市長盧秀燕今早出席活動，會後接受媒體聯訪指出，目前為止全國22縣市沒有辦法進一步執行，對於警察與公務同仁的免責與執行細節尚未確定。
盧秀燕更向中央喊話，「短期內交通部應召集22縣市『統一步伐』！」提出疑惑問題，全國標準一致、達成共識，讓警察與公務人員免責，不要讓各縣市公務人員面臨不同罰責。
盧秀燕指出，現在各縣市同步串聯中，對於交通部很多規定希望能更清楚，「相信交通部的做法，我認為是好意」，若細節能更確定，執行起來不要產生爭議，保障民眾與警察同仁，這樣會是一百分，期待交通部出面召集22縣市一起協調相關規定。
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