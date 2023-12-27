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賈新興：今晚變天下雨 元旦曙光宜花東及恆春半島多雲
周六起三天元旦連假，不少人準備跨年和元旦看日出，但跨年前要變天下雨了。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天深夜水氣移入，苗栗以南及花東有雨，明天午後苗栗以北及宜蘭轉有局部短暫雨。31日及明年1月1日受大陸冷氣團影響，1月1日至2日各地天氣穩定。101跨年天氣多雲，其它地區天氣穩定，元旦曙光宜花東及恆春半島多雲，台東可能雲中露出曙光機會大。
賈新興指出，今天深夜至明天受水氣移入影響，苗栗以南及花東有雨，南部先下，明天午後苗栗以北及宜蘭轉有局部短暫雨。周五至周六清晨，北北基宜有局部短暫雨，下周日(31日)至明年1月1日受大陸冷氣團影響，下周日北海岸、基隆至東北角下午前有局部短暫雨，花東有局部短暫雨，1月1日至2日各地天氣穩定。
101跨年天氣多雲，其它地區天氣穩定，元旦曙光宜花東及恆春半島多雲。
賈新興指出，1月3日受大陸冷氣團影響，花東山區有零星短暫雨，4日各地天氣穩定，5日受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。但後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
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