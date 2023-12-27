草莓「拔蒂頭再洗」其實NG！一理由影響風味又流失營養

草莓季節到來。無論是在超市賣場、蔬果行購入，還是直接到草莓園摘採的草莓，拿回家要吃之前，免不了得先洗一洗。然而，許多人習慣在清洗草莓時，先拔掉草莓的蒂頭，雖看似稀鬆平常，實際上卻是會影響草莓風味，以及營養價值的NG行為。

根據日本媒體「女性自身」報導，蒂頭擁有吸收水分的作用，如果拔下蒂頭再清洗，水分就變得容易跑進草莓果肉中，造成草莓混進水味。此外，還會讓維他命C流失影響價值。

因此在清洗草莓時，應該連同蒂頭整顆一起洗。至於時機方面，則選在即將品嚐草莓之前，將草莓裝在能盛水的容器裡靜靜地洗。洗完之後則鋪上紙巾擦乾，接著再開始食用。

至於在保存上來講，草莓雖然號稱可保存五天，但是因為果肉容易被壓壞，因此建議在保存之前，先在容器底層鋪上廚房紙巾，以蒂頭朝下、不堆疊且每顆之間留出間隔的方式放上草莓，接著於上頭再鋪一張廚房紙巾蓋上，儲放在蔬果室內，切忌以賣場買來的原始包裝狀態存放。