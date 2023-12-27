全國失智症患者逾32萬人 除醫療照顧這兩點備受關注

衛福部最新統計，國內失智症盛行率約8%，患者逾32萬人。近年來，從失智症適能、預防、治療，及長照服務、金融詐騙，或年輕失智症患者的職場友善環境等，備受國人重視。衛福部長照司副司長吳希文說，失智症除醫療照顧外，「金融詐騙」、「職場友善環境」同樣需要重視。金管會也推動「金融友善服務準則」，加強櫃台人員對失智症狀的辨識能力，防止疑似失智者被詐騙、不當借款。

衛福部主辦，中山醫學大學附設醫院承辦的「失智症防治照護政策綱領成果發表會」，今呈現6年來的成果亮點及提出未來展望。行政院政務委員林萬億說，長照2.0將服務對象擴大納入50歲以上失智者，失智照護服務人數，從2017年1.6萬人增加至2023年24萬人，大幅成長15倍。

吳希文說，我國參酌2017年世界衛生組織（WHO）公布的「全球失智症行動計畫」，結合10個部會共同推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，為亞洲第二個訂定國家層級失智症政策，並自2021年起每年舉辦「全國失智症行動成果發表會」。

全國失智症行動成果發表會邀請相關部會、縣市政府等進行成果發表。其中金管會分享「金融友善服務準則」，加強櫃台人員對失智症狀的辨識能力，防止疑似失智者被詐騙、不當借款之策略及成果；針對失智症者工作權保障。勞動部分享失智友善職場，協助失智症者就業，將失智症議題納入職場宣導等。

另縣市政府也分享推動的失智症行動計畫進行推動經驗及亮點。包括屏東縣首創提供高齡及失智者友善照顧環境的「竹田樂智園區」、新北市建造平溪不老失智村、台中市發展年輕型失智據點、高雄也因一條龍的失智症防治讓民眾從發現、診斷到治療有所路徑可遵循。除此之外，宜蘭的失智共照中心與據點的合作無間、嘉義縣突破高齡者與年輕世代的隔閡，啟動世代共融的日照實驗場域。

吳希文指出，我國正面臨人口快速老化的挑戰，面對未來增加的失智照護人口，衛福部將持續與國際接軌推動失智症策綱領，持續督導各縣市政府進行資源布建，並以失智人口分佈密集區域優先布建，且依個案之失智病程，補助布建長照服務據點、社區式、住宿式長照機構等，透過建構完善失智症照護體系、強化家庭照顧者支持網路，以及提升失智症的公共識能，達成失智友善台灣之目標，嘉惠更多失智症者及家庭。