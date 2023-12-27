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尾牙別再跳「科目三」！急診醫示警危險動作：嚴重恐骨折

聯合新聞網／ 綜合報導

中國大陸抖音舞蹈「科目三」因為有動感的節奏，加上極具挑戰性和娛樂性的舞蹈，在抖音平台爆紅，吸引不少民眾想在尾牙表演。對此，急診醫師表示「那魔性的舞步，腳踝扭呀扭，翻呀翻的」一不小心就會翻船，嚴重可能骨折或韌帶斷裂，直呼真的得不償失！

急診醫師在臉書粉專「急診男爸one」發文指出，近來抖音短片「科目三」正夯，夯到連芭蕾舞團謝幕都跳這首，但看那魔性的舞步，腳踝扭呀扭、翻呀翻的，讓他覺得腳踝又痛又危險，因為一不小心就會造成「腳踝翻船」，嚴重可能骨折或韌帶斷裂。

急診醫師貼出一張X光片，指出「腳踝翻船」，運氣好一點頂多腳踝外側韌帶扭傷，差一點的就可能骨折或是韌帶斷裂。圖/取自「急診男爸one」臉書
急診醫師貼出一張X光片，指出「腳踝翻船」，運氣好一點頂多腳踝外側韌帶扭傷，差一點的就可能骨折或是韌帶斷裂。圖/取自「急診男爸one」臉書

急診醫師表示，急診室三不五時就會有下樓梯不小心踩空、打球不小心扭到等意外「腳踝翻船」的病患，腳踝會整個腫脹疼痛，運氣好一點頂多腳踝外側韌帶扭傷，差一點的就可能骨折或是韌帶斷裂，更貼出一張X光片，提醒大家跳舞的同時，務必注意腳踝扭動的部分，以免為了跟風卻換來得不償失的後果！

尾牙 抖音 骨折

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