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北富銀調整卡友權益 4大優惠使用消費門檻拉高到1萬5

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

2024年即將進入尾聲，國內的第三大發卡行北富銀趕在年底之前完成2024年的卡友權益變更，昨日已在官網公告最新的方案，並且陸續通知卡友最新的權益版本，其中使用包括機場接送市區停車機場外圍停車道路救援四大優惠的消費門檻全面提高到15000元，並且縮減全年使用次數。

根據北富銀最新公告的權益方案，除了世界卡跟無限卡這些卡別之外，其他從白金卡到鈦商卡別，在機場外圍停車還有市區停車的使用門檻都拉高，以機場外圍停車為例，支付團費還有機票的單筆金額從6000拉高到15,000元，另外，原本一年可以使用12次，每次10天，現在則改為一年只能使用2次，每次10天。

而道路救援服務的免費拖吊的公里數，也從50公里限縮到30公里，同樣必須要前一個月的單月消費有達15000元才能使用，但次數的話則從兩次整為三次。

此外在市區停車上面，原本有6000元、12000元、18000元等三種門檻，現在則全部要求必須要到15000元以上才能夠使用市區免費停車，並且每期的帳單上限只限使用10次。

門檻 帳單

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