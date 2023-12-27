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加薪留人潮 護理夜班費補助社工起薪調高

中央社／ 台北27日電

大缺工時代，加薪留人搶人成各產業趨勢，醫藥社福界也不例外。自113年起，護理夜班費補助上路，衛生福利部立醫院護理加薪最高月增新台幣2500元，以及民間社工起薪調高8.16%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後醫護人員出現離職潮，衛福部為改善護理人員待遇，除各醫院申請的夜班費補助金額外，衛福部會加給醫院40%到50%經費，供醫院調配給人員實際有上夜班、但沒有計算到的部分。預估每年所需經費新台幣43億元，小夜補助費用400元到600元、大夜補助600元到1000元。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳今天晚間告訴中央社記者，護理人員夜班費補助原則明年1月起上路，但牽涉程序作業等，如隔月撥款或隔2個月，須確保護理人員拿得到補助，所以較好的執行模式尚待近日會議決議；至於三班護病比，第1階段同樣維持明年上路，但標準共識未定。

面對多家私立醫院祭出加薪搶人才，隸屬衛福部各大部立醫院，護理人員公職人員占比26%、其餘74%非公職，所有部立醫院護理師明年1月起配合政策調升4%薪資，不論是否具公職身分，全數調薪，每人平均月增1500至2500元，共8026人受惠。

部立醫院今年底前共有21家先行調整薪資，平均年薪64.8萬至92萬元，日前通過補助護理人員夜班獎勵，小夜班400元至600元、大夜班600元至1000元，以及明年1月起調升4%薪資。若護理師每個月上20天夜班，部立醫院護理年薪有望提高為76.2萬至114.2萬元。

另外，改善社福界民間社工長年缺工議題，結構性改善社工薪資待遇是關鍵之一，衛福部社會救助及社工司自明年補助民間單位社工人員薪資，起薪調高8.16%，社工人員起薪由現行3萬4916元，調整為3萬7765元，社工督導則由4萬901元調整為4萬4239元，估約1萬人受惠。

社工 薪資 衛福部

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