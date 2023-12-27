今氣溫回升高溫26度 跨年偏乾東北季風北台低溫14度

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天東北到偏東風環境，白天高溫比昨天回升更明顯，北部白天高溫約23-26度、中南部24-26度。下周日跨年當天有一波東北季風增強南下，這波東北季風稍強，夾帶乾空氣南下，各地天氣穩定晴到多雲。

方俊元指出，今少量南方雲系北移影響，各地大致多雲，中南部山區可能有零星短暫降雨機會。今晚南方雲系持續移入，中南部不排除降雨機率略提高，迎風面東半部也受環境水氣增多影響，可能局部短暫降雨。

明天東北季風略為增強，方俊元指出，加上南方雲系持續往北，各地多雲為主，甚至可能零星短暫降雨，但迎風面基隆北海岸及宜蘭降雨機率較高。周五東北季風持續影響、環境水氣逐漸減少，迎風面仍有短暫雨，其餘大致多雲到晴，中南部山區可能短暫降雨。

周六起元旦連假，方俊元說，東北季風減弱，環境水氣略增多，各地多雲為主，但東半部有短暫降雨機會，氣溫持續再回升，北部、東部高溫約24-26度、中南部25-28度。

下周日跨年當天有一波東北季風增強南下，方俊元說，這波東北季風稍強，並夾帶乾空氣南下，預估天氣穩定，晴到多雲，但東半部仍受迎風面影響雲量較多，不排除降雨。北部全天大約14-21度，中部16-25度、南部17-28度、東部14-25度。

下周一元旦持續受東北季風影響環境偏乾，各地晴到多雲，全台都沒有明顯降雨機會。