《單身即地獄3》12成員IG總整理！爆紅心機正妹「壓下巴撩人」 海王海后高手過招太好看

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文／楊千儀

被譽為《單身即地獄》系列最好看的一季！《單身即地獄3》以更上一層樓的卡司和抓馬火辣回歸，自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名，不只出演者的顏值身材都和以往一樣在線，每位成員的個性都非常鮮明，且各自的目標也都特別明確，女性出演者之間的波濤洶湧和某位海王的迷惑操作，都讓這季討論度極高。





開播前就引熱議 近一個月的聲量高達６千多筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《單身即地獄3》為關注度極高的戀綜節目，僅一個月聲量就多達6605筆，開播前就被認為是最火辣的一季。在12月19日迎來聲量的最高峰，共計917筆，當天為第4、5集播出，女嘉賓在房內互相講出真心話，精采的八卦時刻成為這集最大看點，也引來網友們熱烈討論，紛紛評價海王、海后們的曖昧手段。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

「雌競」火花四射 海王及海后的頂級交手

本季同樣都邀請了顏值及身材都非常優質的出演者們，不過與以往不同的是，這季的出演者的目標都極為明確，準確地向其進攻，並且為自己營造鮮明的人設。尤其是女成員之間的「雌競」，原先是好友的關係，在節目上卻成為了競爭對手，用盡了各種小心機將中意的人選收入囊中。更值得的一提的是，這季的每一集，人物之間的關係不斷地在進化，不會有停滯不前的情況，讓觀眾們非常期待每次的下一集。

李官熙（이관희）

IG：leegwanhee0429

職業為現役籃球員，隸屬於昌原LG獵隼隊，擔任後衛，為球隊中的重要球員之一，擁有190公分的高挑身材，他認為自己對愛情與工作、生活都充滿熱情，節目中也展示了自己非常自信的一面，表示很有把握能讓女生先對自己採取行動。

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朴民奎（박민규）

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為一名現役警察，任職於海洋警察廳的救援隊，主要執行船隻相關的海上救援，過去曾經是一名游泳選手，擁有韓漫裡標準的寬肩窄腰身材。訪談中表示自己相當有競爭心的人，對於喜歡的人會豪不猶豫地勇往直前。

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孫源翊（손원익）



IG：hiwonik

相比其他肌肉壯男嘉賓，孫源翊是擁有少年美的男生，個性看起來非常內向害羞，但職業卻是房屋仲介。節目中她表示自己喜歡挑戰新事物，身邊的人都說他很樂觀直率。

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崔民又（최민우）

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是個擁有狗狗相的肌肉男，韓國男生標配的雙開門身材，初登場時就給人非常陽光的感覺。訪談中表示自己喜歡年紀稍長、充滿清純和優雅魅力的女生，更說如果遇到喜歡的人就會積極追求。

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尹嘏彬（윤하빈）

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身為演員的他，有著水準之上的帥氣臉蛋及姣好的身材，採訪中表示自己最大的魅力點是眼睛，被身邊的人常說眼睛看起來很和善、親切。而對於感情觀則表示，若有想追求的目標，就會力爭到底、不會輕易放棄。

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李鎮錫（이진석）

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明明身為烘焙咖啡店經營者，卻有著像健身教練的精壯身材，對於自我管理非常嚴格，堅持每天健身，雖然外表有些高冷，笑起來卻很陽光，有強烈的反轉魅力，節目中時不時展現出溫柔、體貼的一面。

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柳詩恩（유시은）

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曾被獲選為2022年第66屆的韓國小姐，不僅擁有出色的美貌，更有延星大學航空服務學士學位，舉手投足散發出優雅的氣質，一登場就被主持人說像是BLACK PINK的珍妮，節目中的個性也非常活潑開朗。

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崔惠善（최혜선）

IG：hazelchoiii

就讀於韓國梨花女子大學的生物資訊學，是個很平易近人的理科女，節目中很有活力和親和力，在社群上經常發布自己的模特照，各種特殊造型都能輕鬆駕馭。

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尹夏貞（윤하정）

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是在節目中討論度極高的出演者，因招牌的「收下巴、瞪大眼」的魅力釋放招數而引起話題，個性非常有自信，認為自己擁有最漂亮的微笑。在2021年獲選為春香小姐的第4名，現職為模特兒，不僅外表亮麗，穿搭和氣質也都散發著迷人的氣質。

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金奎利（김규리）

IG：citruszl

一出場就用出眾的美貌奪走大家的目光，整體的氣質及儀態都非常高雅，被認為神似Aespa的Karina，精緻的五官讓她成為男成員中的人氣王。

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安玟映（안민영）

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身為皮拉提斯學院院長的她，擁有非常優美的體態和身材，個性活潑又愛笑的她，一登場就吸引不少出演者的注意，節目中她也大膽地進行肢體接觸，令人看得臉紅心跳。

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曹旻志（조민지）

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目前為就讀梨花女子大學經濟系的大學生，正在準備成為一名新聞主播，良好的儀態及清晰的表達能力，讓她一加入便直接動搖了其中一位男成員的心，時常對於男成員的示好具體的回應，是個開朗又大膽的女孩。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月25日至2023年12月24日。