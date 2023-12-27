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不用北漂也能闖一片天！3間「在地創生」品牌把年輕人留在家鄉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/桃園農改場朝陽社區發展協會

文／閻芝霖、蔡瓅萱

近年來許多社區面臨老化危機，隨著年輕人口不斷流失往都市發展，為解決城鄉發展失衡的問題，政府推動「地方創生」，許多企業、品牌響應並致力發展地方產業，創造就業人口，也有毅然決然辭職回到家鄉創業的人，只希望能夠為家鄉出一份力，把年輕人留在熟悉的地方。

行政院定義2019年為台灣地方創生元年，以「結合地理特色及人文風情，發展出適合當地的產業」為宗旨，透過地方創生與新創結合，推動地方產業，促進人口回流。

螢火蟲書屋－發展香菇產業！為石碇農業加值（網路聲量：286筆）

前身是廢棄老屋的「螢火蟲書屋」，是石碇區孩童們的課後場所，創辦人葉家豪因不忍看到家鄉充斥著環境污染、人口外流，在30歲那年一個人從撿垃圾開始，買下古厝重新整修，為廢棄屋注入溫暖，同時也不忘環境保育，致力復育螢火蟲。為了永續經營書屋，農業背景的葉家豪發現濕氣重的石碇很適合種植香菇，便打造溫室培養椴木香菇，創造當地商機。

image source：FB/螢火蟲書屋

葉家豪不僅規劃｢微光夢行者認養計畫｣，開放企業或個人以1萬元為一個單位認養，隔年就能收穫生鮮香菇，同時販售農產品，更積極延伸加工、生產等計畫，像是醬料、香菇乾等製品，石碇區農會也協助家政媽媽班推出「靈芝香菇元寶餃」及「靈芝香筍元寶餃」等水餃，串連小農在地作物，為當地農業加值。

image source：新北市農業局

❦ 店家資訊：

聯絡電話：0922189238

粉絲專頁：螢火蟲書屋

粨發粨粽－打造原民品牌！創造性別平等的就業環境（網路聲量：378筆）

「粨發粨粽」前身是達魯瑪克社區廚房，為販售原住民包葉米食「阿粨」（A-bai）的品牌，專門聘雇原住民媽媽及青壯年，不僅提供在地就業機會、加深族人對自己的文化認同，也讓部落女性在職場上獲得成就感。

由於阿粨是使用假酸漿葉與月桃葉包覆小米，王禛壹團隊便復育一片假酸漿葉森林，提升原民經濟作物，成為綠能產業，創辦人王禛壹也讓團隊中的媽媽們成為「決策者」，一起研發新品、參加行銷規劃，帶領她們到各地擺攤、北上參展，介紹美食的同時推廣原民文化，更致力打造「文化」與「性別」平等的就業環境。

image source：粨發粨粽

❦ 店家資訊：

聯絡電話：0967131599

粉絲專頁：粨發粨粽阿粨專賣店官網

茶籽堂－落腳南澳朝陽社區！吸引年輕人回鄉發展（網路聲量：519筆）

創立17年，以苦茶粉清潔液起家的「茶籽堂」，從商業走向農業，再從農業走向地方文創、觀光，創辦人趙文豪在2015年走訪全台尋找各地種植苦茶樹的農園時，意外發現南澳朝陽社區也有種植苦茶樹，受到美景吸引便毅然決然在朝陽社區投入創生計畫。

朝陽社區近年來年輕人口不斷流失至都市發展，社區趨向老年化，茶籽堂藉由苦茶籽的收成，讓社區裡的農民提高收入，更派駐工作人員來社區了解居民的需求，協助地方產業打造品牌價值。除了改造餐廳、小店，還將廢地改建成觀海公園、修復老房子邀請藝術家駐村，茶籽堂未來計畫打造苦茶油莊園，發展觀光體驗，推動地方創生，盼留下更多在地人，吸引更多年輕人加入。

image source：FB/朝陽社區發展協會

❦ 店家資訊：

聯絡電話：02-2586-2997

粉絲專頁：茶籽堂官網


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2023年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『螢火蟲書屋』、『粨發粨綜』、『茶籽堂朝陽社區創生計畫』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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網路 香菇 螢火蟲

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