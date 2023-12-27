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明南方水氣移入轉偶雨 吳德榮：跨年偏乾冷空氣下探14度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今轉為多雲時晴的天氣，白天舒適早晚涼，高溫達27、28度，明南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨、部分平地亦有零星降雨的機率。本報資料照片
今轉為多雲時晴的天氣，白天舒適早晚涼，高溫達27、28度，明南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨、部分平地亦有零星降雨的機率。本報資料照片

天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天轉為多雲時晴的天氣，白天舒適早晚涼，高溫達27、28度，明南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨、部分平地亦有零星降雨的機率。下周日偏乾的東北季風南下，最低溫下探14度。

吳德榮指出，今日各地穩定，中高雲逐漸增多，轉為多雲時晴的天氣，白天舒適、微熱，早晚涼。各地區氣溫：北部15至27度，中部15至27度，南部16至28度、東部11至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨、部分平地亦有零星降雨的機率。周五水氣東移、中南部好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨。周六西半部多雲時晴、部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫略升。

至於下周日(31日)偏乾的東北季風南下，吳德榮指出，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；下周一、二(元旦、2日)各地晴朗穩定。

吳德榮指出，下周日至周二(2日)晨、雖僅有「東北季風級」冷空氣，白天陽光下、北台稍涼南微熱，早晚因強「輻射冷卻」效應、低溫仍有短暫觸及「大陸冷氣團」定義(台北觀測站14度)的機率，呼籲民眾參加各地跨年戶外活動，雖不致下雨，應注意適時調整穿著。

吳德榮 東北季風 跨年

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